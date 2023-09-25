'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi gözaltına alındı

Gıda Dedektifi isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi gözaltına alındı

Sosyal medya platformu Twitter'da gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Gözaltı ‘Gıda Dedektifi’ hesabından duyurulurken şu ifadeler kullanıldı:

“Bir firmanın açtığı “hukuk” davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştır. Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz. #gıdadedektifi ”

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