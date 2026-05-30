'Kılıçdaroğlu MYK Listesini Her An Açıklayabilir' İddiası: A Takımı'nda Kimler Var?
CHP’de mutlak butlan kararının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı yeni yönetim kadrosuna çevrildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, 15 kişilik yeni MYK'nın en geç yarın açıklanmasının beklendiğini belirterek, yönetimde görev alması muhtemel isimleri paylaştı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu'yla bugün görüştü. Yarkadaş, görüşmeye ilişkin notlarını tv100'de aktardı. Kılıçdaroğlu'nun odasına gittiğinde kendisini çok umutlu ve neşeli gördüğünü söyleyen Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun "Umutların tazelendiği yeni bir başlangıç yaptık" dediğini aktardı.
'15 KİŞİLİK MYK EN GEÇ YARIN ÖĞLEN AÇIKLANACAK'
Yarkadaş ayrıca Kılıçdaroğlu'nun geniş bir MYK yapacağını ve kendisiyle beraber 15 kişiyi bu gece veya en geç yarın öğlen saatlerinde açıklanmasının beklendiğini kaydetti. Barış Yarkadaş listede Deniz Demir, Bülent Kuşoğlu, Cemal Canpolat ve Berhan Şimşek gibi isimlerin olabileceğini söyledi.
Barış Yarkadaş:— TV100 (@tv100) May 30, 2026
Grup başkanvekilliği konusundaysa Yarkadaş yine tahminen Faik Öztrak isminin atanabileceğini ifade etti.
