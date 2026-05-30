'Kılıçdaroğlu MYK Listesini Her An Açıklayabilir' İddiası: A Takımı'nda Kimler Var?

Gazeteci Barış Yarkadaş, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu'yla bugün görüştü. Yarkadaş, görüşmeye ilişkin notlarını tv100'de aktardı. Kılıçdaroğlu'nun odasına gittiğinde kendisini çok umutlu ve neşeli gördüğünü söyleyen Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun "Umutların tazelendiği yeni bir başlangıç yaptık" dediğini aktardı.

'15 KİŞİLİK MYK EN GEÇ YARIN ÖĞLEN AÇIKLANACAK'

Yarkadaş ayrıca Kılıçdaroğlu'nun geniş bir MYK yapacağını ve kendisiyle beraber 15 kişiyi bu gece veya en geç yarın öğlen saatlerinde açıklanmasının beklendiğini kaydetti. Barış Yarkadaş listede Deniz Demir, Bülent Kuşoğlu, Cemal Canpolat ve Berhan Şimşek gibi isimlerin olabileceğini söyledi.

— TV100 (@tv100) May 30, 2026

Grup başkanvekilliği konusundaysa Yarkadaş yine tahminen Faik Öztrak isminin atanabileceğini ifade etti.

