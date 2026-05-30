CHP'li Kuşoğlu'ndan Çarpıcı Çıkış: 'Mansur Yavaş da Aday Olabilir'

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan liderlik krizi sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu tv100'de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* CHP’deki bu ayrışma bir ideolojik, düşünce bazlı veya seçmen tabanı açısından bir ayrışma yoktur. Biz duygusal açıdan bölündük. Bunun giderilmesi lazım.

* Bugünkü konuşması Kılıçdaroğlu’nun çok sertti. Konuşmasında 'FETÖ ajanı' diyerek kimleri kast ediyor bilmiyorum.

GRUP BAŞKANI OLARAK KİM KONUŞACAK?

* İnşallah hiçbir sorun olmaz. Tabi bir parti disiplininden bahsediyorsak sayın genel başkanın görüşü doğrultusunda parti kurullarının oluşmasından sonra alınacak karar doğrultusunda konuşmanın yapılması lazım. Bu konuda Meclis iç tüzüğü devreye girecektir ve ikilik olmaması için konu çözülecektir diye düşünüyorum.

KURULTAY NE ZAMAN YAPILACAK?

* Kurultayın ne zaman olacağı da diyalog ve hukukla çözülebilir. İki ismin birbirini arayıp ulaşamama durumu da kasıtlı bir konu değildi. Sonra görüştüler zaten. Parti meclisi üyelerinin bazılarının üyeliği düştü. Yedeklerden tamamlanması gerekiyor. Bir parti meclisi üyesi gelse ve üyeliğinin devamı için itirazda bulunsa süreç böyle ilerliyor. Yani bayramın bitmesi ve sonrasında sürecin tamamlanması bekleniyor. Yani kurultay hukuken uygun zaman ne zamansa o zaman yapılacak.

'MANSUR YAVAŞ ADAY OLABİLİR'

* Siyaset böyledir. Parti birleştiğinde ayrışma giderildiğinde Mansur beyin karşı tarafta olmasının bir sorun olacağını sanmıyorum. Aralarında herhangi bir problem olmadığını da biliyorum. Ancak son zamanlardaki mutlak butlan davasının parti içerisinde yarattığı gerilim siyasete de yansımış vaziyette. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en iddialı kişiyi aday göstereceğiz tabi ki… Bu kişi şartlar uygun olursa Mansur bey de olabilir tabi ki.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?

* Bugünkü konuşmasında 78 yaşındayım dedi ve partimle ilgili görevlerimi yerine getirmek için buradayım dedi. Şartlar gerektirirse böyle bir durum söz konusu olabilir belki ama biz CHP olarak en uygun adayı belirleyip aday gösteririz. Kemal bey görevden kaçmaz ama tekrar aday olacağını düşünmüyorum.

'İHRAÇ LİSTESİ HAZIR' İDDİASI

CHP kurumsal bir partidir. Yetkili organlar oturup karar verecek. Parti daha kurumsal olarak çalışmaya başlamadığından (sosyal medya hesapları alınamadı daha vs.) bu gibi iddiaların kamuoyunda yayılması şu an için bir zemin oluşuyor.

ÖZGÜR ÖZEL PARTİ KURAR MI, KURARSA YÜZDE KAÇ OY ALIR?

Bunları konuşmak için daha çok erken. İnşallah öyle bir hamleye de yeltenmezler. CHP’nin bugün 30 kadar belediye başkanı AK Parti’ye geçmişken, Türkiye ve dünyanın hali ortadayken ayrışmamız doğru değil. Bizim bir araya gelmemiz şart."

