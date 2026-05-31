Diyarbakır'da Feci Kaza! İki Ölü, Beş Yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Oğlaklı Mahallesi’nde sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada yedi kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

