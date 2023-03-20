'Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek' iddiasına Memleket Partisi'nden yanıt

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki aydan az bir süre kala seçim trafiği de hız kazandı.

İNCE'Yİ ZİYARET EDECEK İDDİASI

Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceği iddia edildi.

YALANLANDI

Memleket Partisi görüşme iddiasını yalanladı.

Partiden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’den randevu talep ettiği yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP’den ise ziyaret iddiasıyla ilgili “Şu an için, Sayın Genel Başkanımızın, Sayın İnce ile takvimlendirilmiş bir görüşmesi bulunmuyor” açıklaması yapıldı.