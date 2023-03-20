Demirtaş, 3 dilde Newroz'u kutladı
Selahattin Demirtaş, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca Newroz mesajı yayınlayarak "Bu yıl yastayız, dayanışmadayız ama ille de direnişteyiz. Özgürlük, barış ve huzur umuduyla…" dedi.
Altı yıldan uzun süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Newroz'u kutladı.
Twitter hesabından Türkçe, Kürtçe ve Zazaca mesaj yayınlayan Demirtaş "Bu yıl yastayız, dayanışmadayız ama ille de direnişteyiz, Newroz'dayız. Özgürlük, barış ve huzur umuduyla… Newroz pîroz be! Newroz pîroz bo! Newroz kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Bu yıl yastayız, dayanışmadayız ama ille de direnişteyiz, Newroz'dayız.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 20, 2023
Özgürlük, barış ve huzur umuduyla…
Newroz pîroz be!
Newroz pîroz bo!
Newroz kutlu olsun! pic.twitter.com/Q2TfZtrqsd
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