Demirtaş, 3 dilde Newroz'u kutladı

Selahattin Demirtaş, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca Newroz mesajı yayınlayarak "Bu yıl yastayız, dayanışmadayız ama ille de direnişteyiz. Özgürlük, barış ve huzur umuduyla…" dedi.

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Demirtaş, 3 dilde Newroz'u kutladı

Altı yıldan uzun süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Newroz'u kutladı. 

Twitter hesabından Türkçe, Kürtçe ve Zazaca mesaj yayınlayan Demirtaş "Bu yıl yastayız, dayanışmadayız ama ille de direnişteyiz, Newroz'dayız. Özgürlük, barış ve huzur umuduyla… Newroz pîroz be! Newroz pîroz bo! Newroz kutlu olsun!" ifadelerini kullandı. 

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