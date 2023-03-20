Şanlıurfa ve Adıyaman'daki selden can kaybı 20'ye yükseldi

Depremin ardından sel felaketinin vurduğu Adıyaman'da kaybolan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Resmi açıklamaya göre Urfa ve Adıyaman'da toplam can kaybı 20'ya yükseldi.

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Şanlıurfa ve Adıyaman'daki selden can kaybı 20'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde, sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, Adıyaman'da 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Böylece deprem bölgesindeki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi.

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