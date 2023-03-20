MLSA: Diyanet personeli, üç Yunan gazetecinin ekipmanlarının parçaladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası arama-kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için Türkiye’de bulunan üç Yunan gazetecinin ekipmanına Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli personel tarafından el konuldu. Ekipmanlar ise gazetecilere parçalanmış olarak teslim edildi.

MLSA'nın haberine göre, freelance çalışan Yunan gazeteciler Kyriakos Finas, Victoras Antonopoulos ve Konstantinos Zilos, 16 Şubat'ta saat 13.00’te Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca mahallesinde bulunan toplu gömü anları yakınında Diyanet İşleri Personeli ve askerler tarafından çekim yapmamaları konusunda uyarıldı.

Gazetecilerin önünden giden ve daha ileride bulunan üçüncü gazeteci Zilos ise bu uyarıyı duymadan mezar alanını fotoğrafladı. Arkadaşları dönünce çekim yapmadan alandan ayrılmayı planlayan gazeteciler, bunun yerine Diyanet’e ait idari bir binaya götürüldü ve burada kamera ve ekipmanlarına el konuldu

EKİPMANLAR PARÇALANARAK TESLİM EDİLDİ

Ekipmanlarını geri almak için 5 saat bu binanın dışında bekleyen gazeteciler, akşam otellerine dönerek Yunanistan Büyükelçiliği'nden yetkililerle iletişime geçti.

Bu girişim sonrası 17 Şubat 2023'te İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut ile iletişime geçen gazetecilere, konulan ekipmanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mezar yakında bulunan idari binasından alabilecekleri söylendi. Gazeteciler, toplamda 4 bin 500 euro değerinde olduklarını düşündükleri, üç cep telefonu ve iki kameranın parçalanmış olarak kendilerine teslim edildiğini söyledi.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATACAKLAR

21 Şubat'ta Atina’ya dönen gazetecilere ise Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği'nde bulunan İletişim Ataşesi tarafından yeni ekipman verileceği, bu ekipmanın ise Anadolu Ajansı tarafından “hediye” olarak verileceği belirtildi. Ancak gazeteciler, bunun arkasının gelmediğini söyledi.

Freelancer olarak çalışan üç gazeteci, bölgede yaptıkları haberlere dair tüm materyalin kaybolduğunu, hukuk önünde haklarını arayacaklarını dile getirdi.

Dava açmaya hazırlanan gazetecilerden Antonopoulos, “Hem ekipmanlarımıza hem de bulunan görüntülere el konuldu. Bu anlamda hukuki olarak hem kırılan ekipmanımız hem de işimizin yapılması engellendiği ve üretemediğimiz haberlerimiz yönünden hakkımızı arayacağız” diye konuştu.

Gazetecileri savunan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok ise, “Dayanışma ve medyanın bu kadar önemli olduğu bu dönemde, gazetecilerin ekipmanlarını parçalamanın hukuken de ahlaken de kabul edilebilir bir tarafı yok. Biz hem zararın tazmini için dava açacağız, hem de bu suçu işleyen Diyanet görevlilerinin tespiti ve cezalandırılması için de savcılığa suç duyurusu yapacağız” dedi.