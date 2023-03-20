Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu: İkinci turda yüzde 60'ın üzerinde bir oyla seçileceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti. İnce, ikinci turda seçileceği görüşünü dile getirdi.

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Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu: İkinci turda yüzde 60'ın üzerinde bir oyla seçileceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanlığı için yarışmak adına bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. 

Kurul binası önünde çok sayıda partilinin destek verdiği İnce, ön seçimlerin ardından cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuştu.

İnce, belgelerini teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada "Oy oranımız yüzde 19- yüzde 20 bandında. Bunu göreceksiniz. İkinci turda yüzde 60'ın üzerinde bir oyla seçileceğim" dedi.

Kendi partisini kurmadan önce uzun yıllar CHP'de siyaset yapan İnce, 2018'de ana muhalefet adına Erdoğan'a karşı yarışmış; mevcut cumhurbaşkanının yeniden koltuğa oturduğu seçimde yüzde 30.6 oy oranına ulaşmıştı. 

İnce, sonrasındaysa parti yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu CHP'den ayrılmıştı. 

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