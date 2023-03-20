İlahiyatçı Cemil Kılıç görevine dönüyor: İslam düşmanı Akit ve sapık tarikatlar, size bir haberim var

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, görevine yakında yeniden başlıyor: "Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var."

Son Güncelleme:
İlahiyatçı Cemil Kılıç görevine dönüyor: İslam düşmanı Akit ve sapık tarikatlar, size bir haberim var

Başta Halil Konakcı olmak üzere gericilerin hedefindeki Atatürkçü ilahiyatçı yazar - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından görevinden ihraç edilmişti. 

Kararın tarikatların isteğiyle alındığını ve hukuksuz olduğunu dile getiren Kılıç, "Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum" demişti.

GÖREVE YENİDEN BAŞLIYOR

Kılıç, son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, görevine geri döneceğini duyurdu.

Gelişmeyi "Sapık imam Halil Konakcı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var" sözleriyle duyuran Kılıç, bakanlığın işleminin hukuka aykırı bulunup iptal edildiğini bildirdi.

Kılıç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem. Yaşasın Atatürk devrimi."

'Tarikatlar istedi' diyerek açıkladı: MEB, Cemil Kılıç'ı ihraç etti'Tarikatlar istedi' diyerek açıkladı: MEB, Cemil Kılıç'ı ihraç ettiEğitim
Cemil Kılıç'a soruşturma: Müfettişler 'Kılıçdaroğlu ile neden görüştünüz?' diye sorduCemil Kılıç'a soruşturma: Müfettişler 'Kılıçdaroğlu ile neden görüştünüz?' diye sorduGüncel
Son Güncelleme:
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç resti! Ateş püskürdü.. Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç resti! Ateş püskürdü..
'Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağı söyleniyor' 'Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağı söyleniyor'
'Üst düzey bürokratların istifa dilekçesi vermesi Erdoğan'ı kızdırdı: Nereye gidiyorlar?' 'Üst düzey bürokratların istifa dilekçesi vermesi Erdoğan'ı kızdırdı'
Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç... Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç...
ÇOK OKUNANLAR
'Sıçramayı anketlerde görüyoruz': Kılıçdaroğlu kaç puan önde? Kılıçdaroğlu kaç puan önde?
İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık
'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti 'Yanlışlıkla oldu': Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa ett
Merkez Bankası'ndan 'dolar' kararı: Sözlü talimat verildi Merkez Bankası'ndan 'dolar' kararı