İlahiyatçı Cemil Kılıç görevine dönüyor: İslam düşmanı Akit ve sapık tarikatlar, size bir haberim var

Başta Halil Konakcı olmak üzere gericilerin hedefindeki Atatürkçü ilahiyatçı yazar - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından görevinden ihraç edilmişti.

Kararın tarikatların isteğiyle alındığını ve hukuksuz olduğunu dile getiren Kılıç, "Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum" demişti.

GÖREVE YENİDEN BAŞLIYOR

Kılıç, son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, görevine geri döneceğini duyurdu.

Gelişmeyi "Sapık imam Halil Konakcı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var" sözleriyle duyuran Kılıç, bakanlığın işleminin hukuka aykırı bulunup iptal edildiğini bildirdi.

Kılıç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem. Yaşasın Atatürk devrimi."