Kılıçdaroğlu, Kurultay İçin Tarih Verdi: 'Süreci Başlatıyoruz'

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" dedi.

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Kılıçdaroğlu, Kurultay İçin Tarih Verdi: 'Süreci Başlatıyoruz'
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CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla Özgür Özel'in genel başkanlık görevinden alınması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle başlayan kriz sürüyor. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel yarın grup konuşmasını yapmaya hazırlanıyor. Bu nedenle tansiyon yükselince Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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