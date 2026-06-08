Özgür Özel Yarın Meclis Kürsüsünde: 'Grup Toplantısında Konuşacağım'

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay’a yönelik yargıdan çıkan 'mutlak butlan' kararı sonrası patlak alan kriz, TBMM grup kürsüsü savaşıyla zirveye ulaştı.

CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de topladığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrasında açıklamalarda bulundu. Yarınki haftalık grup toplantısında bizzat konuşacağını ilan eden Özel, mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çok sert ifadelerle yüklendi.

'SALONDA KORSAN TOPLANTI YAPACAKLAR'

Uzlaşı aramalarına rağmen Kılıçdaroğlu kanadının meclis grubunu ele geçirmeye çalıştığını savunan Özgür Özel, rakamlar üzerinden meşruiyet eleştirisi yaptı.

Özel, "Şu an genel merkezin görevlendirdiği bir tek avukat arkadaş dışında 'Kurultay yapamayız' diyen kimse yok. Yarın grup toplantısı için meclis tüzüğü gereği bulunması gereken 46 milletvekilini dahi bulamayacakları açıkça belli olan bir salonda, korsan bir toplantı yapma niyetindeler. Sayıları yok, meşruiyetleri yok" sözlerini kaydetti.

'KAYBEDİLEN KONGRE SONRASI KÜRSÜYE ÇIKILAMAZ'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise dışarıdan kitle taşıyarak güç gösterisi yapmayı planladığını öne süren Özel, meclis kürsüsünün atanmış kişilere teslim edilmeyeceğini vurguladı:

"Kaybettiğiniz kongrenin ardından, buraya gelip 2020 yılındaki genel başkanlık sıfatıyla grup toplantısı yapmaya kalkamazsınız. Kendi taşıyacağınız kitlelerle bu iş olmaz. O kürsüyü atanmış birine bırakmamız mümkün değildir. Yapılması gereken tek şey; önümüzdeki hafta bine yakın imzayla kendilerine sunacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme koymaktır. Yüreği yeten kurultayı toplar, gelir orada aday olur."

FERDİ ZEYREK'İ ANACAK

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü anmasına gidemeyeceğini de paylaşan Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Çok düşündüm ne yapmalıyım diye. Manisa'da olmam gereken bu acı günde Ferdi'nin sesini duydum. Bana geçmişte ne zaman gidemesem, 'Abi sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz' derdi. O yüzden yarın ben buraya, Ankara'ya lazımım. Yarın grup kürsüsünden kardeşim Ferdi Zeyrek'i anacağım. Tüm partililerimizi meclise, bize omuz vermeye davet ediyorum."

Öte yandan CHP Aydın Milletvekili Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi