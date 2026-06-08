Özgür Özel Yarın Meclis Kürsüsünde: 'Grup Toplantısında Konuşacağım'

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin yarın mecliste çoğunluğu olmadan 'korsan' grup toplantısı yapmaya çalıştığını iddia etti. Özel, "Kürsüye ben çıkacağım ve vefat eden yol arkadaşım Ferdi Zeyrek'i orada anacağım" dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel Yarın Meclis Kürsüsünde: 'Grup Toplantısında Konuşacağım'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay’a yönelik yargıdan çıkan 'mutlak butlan' kararı sonrası patlak alan kriz, TBMM grup kürsüsü savaşıyla zirveye ulaştı.

CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de topladığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrasında açıklamalarda bulundu. Yarınki haftalık grup toplantısında bizzat konuşacağını ilan eden Özel, mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çok sert ifadelerle yüklendi.

'SALONDA KORSAN TOPLANTI YAPACAKLAR'

Uzlaşı aramalarına rağmen Kılıçdaroğlu kanadının meclis grubunu ele geçirmeye çalıştığını savunan Özgür Özel, rakamlar üzerinden meşruiyet eleştirisi yaptı.

Özel, "Şu an genel merkezin görevlendirdiği bir tek avukat arkadaş dışında 'Kurultay yapamayız' diyen kimse yok. Yarın grup toplantısı için meclis tüzüğü gereği bulunması gereken 46 milletvekilini dahi bulamayacakları açıkça belli olan bir salonda, korsan bir toplantı yapma niyetindeler. Sayıları yok, meşruiyetleri yok" sözlerini kaydetti.

'KAYBEDİLEN KONGRE SONRASI KÜRSÜYE ÇIKILAMAZ'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise dışarıdan kitle taşıyarak güç gösterisi yapmayı planladığını öne süren Özel, meclis kürsüsünün atanmış kişilere teslim edilmeyeceğini vurguladı:

"Kaybettiğiniz kongrenin ardından, buraya gelip 2020 yılındaki genel başkanlık sıfatıyla grup toplantısı yapmaya kalkamazsınız. Kendi taşıyacağınız kitlelerle bu iş olmaz. O kürsüyü atanmış birine bırakmamız mümkün değildir. Yapılması gereken tek şey; önümüzdeki hafta bine yakın imzayla kendilerine sunacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme koymaktır. Yüreği yeten kurultayı toplar, gelir orada aday olur."

FERDİ ZEYREK'İ ANACAK

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü anmasına gidemeyeceğini de paylaşan Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Çok düşündüm ne yapmalıyım diye. Manisa'da olmam gereken bu acı günde Ferdi'nin sesini duydum. Bana geçmişte ne zaman gidemesem, 'Abi sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz' derdi. O yüzden yarın ben buraya, Ankara'ya lazımım. Yarın grup kürsüsünden kardeşim Ferdi Zeyrek'i anacağım. Tüm partililerimizi meclise, bize omuz vermeye davet ediyorum."

Öte yandan CHP Aydın Milletvekili Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net YanıtKılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net YanıtGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Yılda Sadece 20 Gün Açıyor! Koparmanın Cezası Tam 700 Bin TL Yılda Sadece 20 Gün Açıyor! Koparmanın Cezası Tam 700 Bin TL
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
CHP'de Parti Meclisi 'Mutlak Butlan' Sonrası İlk Kez Toplanıyor: Tarih Belli Oldu CHP'de Parti Meclisi Toplanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret
CHP'li Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Cansız Bedeni Bulundu CHP'li Başkan Yardımcısının Cansız Bedeni Bulundu
Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, 4 Ülke Teyakkuzda: Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, 4 Ülke Teyakkuzda
Orta Doğu'da Ateşkes Çatladı: İran ve Yemen’den İsrail’e Füze Yağmuru İran ve Yemen’den İsrail’e Füze Yağmuru
Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net Yanıt Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı?