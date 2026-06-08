Yılda Sadece 20 Gün Açıyor! Koparmanın Cezası Tam 700 Bin TL

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Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı dağlarında görsel bir şölen başlatan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik bitki türü olan ve halk arasında 'hüzün çiçeği' ya da 'ağlayan gelin' ters laleler, Tunceli’de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kırmızı ve turuncu tonlarıyla doğayı süsleyen bu nadide çiçeklerin 20 günlük kısa yaşam döngüsünü kaçırmak istemeyen fotoğraf tutkunları ve ziyaretçiler bölgeye akın ediyor. Ancak artan yoğunluk, bitkilerin geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

DOĞAL YAŞAM ALANLARI ÇİĞNENİYOR

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağdat Köyü çevresinde yoğunlaşan ters laleleri görmek isteyen bazı ziyaretçilerin, daha iyi kadraj yakalayabilmek adına koruma sınırlarını ihlal ettiği belirlendi. Çiçeklerin doğrudan yetişme alanlarına giren bilinçsiz kişilerin bitkilerin üzerine bastığı, toprağı ezerek yeni filizlerin çıkmasını engellediği ve doğal habitata büyük zarar verdiği gözlemlendi.

CEZASI CEP YAKIYOR

Biyolojik çeşitliliğin en önemli halkalarından biri olan ters lalelerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için biyoçeşitliliği tahrip edenlere yönelik cezalar en üst sınıra çekildi.

Koruma altındaki bu endemik bitkileri koparmanın, kökünden sökmenin veya yaşam alanlarına zarar vermenin idari para cezası 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 700 bin lira olarak belirlendi. Yetkililer, alanlarda denetimlerin sıklaştırıldığını duyurdu.

'SADECE UZAKTAN GÖRELİM'

Bölgedeki tahribata şahit olan duyarlı vatandaşlar ise koruma tedbirlerinin artırılmasını istiyor. Ters laleleri görmeye gelen Nesrin Söylemez, "700 bin TL ceza bu güzellik için az bile. Lütfen patika yollardan çıkmasınlar" derken, Şehriban Sanem Doğan ise basılan topraklardan yeni filizlerin çıkamadığını vurgulayarak, "Bu muhteşem yeri gezerken pişmanlık duyuyorum. Doğal malzemelerle çiçeklerin etrafı çevrilmeli. Hiçbirimiz içine girmeyelim, uzaktan görelim yeter" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA