CHP'de Grup Konuşması Krizi: Kılıçdaroğlu Cephesinden Sağduyu Çağrısı

CHP'de hem Özel hem de Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasını yapacağını açıklaması tansiyonu yükseltti. Kılıçdaroğlu cephesi, tüm partilileri kurallara uygun davranmaya çağırdı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların CHP'nin tarihsel mirasına zarar vereceğini vurguladı.

Son Güncelleme:
CHP'de Grup Konuşması Krizi: Kılıçdaroğlu Cephesinden Sağduyu Çağrısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla Özgür Özel'in genel başkanlık görevinden alınması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle başlayan kriz sürüyor. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel yarın grup konuşmasını yapmaya hazırlanıyor. Bu nedenle tansiyon yükselince Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi; sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz.

Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın, TBMM'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partililerimiz davetlidir."

CHP’de Kürsü Savaşı Kızıştı: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis'e Sürpriz DilekçeCHP’de Kürsü Savaşı Kızıştı: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis'e Sürpriz DilekçeGüncel

Özgür Özel Yarın Meclis Kürsüsünde: 'Grup Toplantısında Konuşacağım'Özgür Özel Yarın Meclis Kürsüsünde: 'Grup Toplantısında Konuşacağım'Güncel

Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net YanıtKılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net YanıtGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Seçim Mesajı: 'Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Seçim Tebriği
Kılıçdaroğlu Ne Mesaj Verecek? Detaylar Ortaya Çıktı Kılıçdaroğlu Ne Mesaj Verecek? Detaylar Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Kürsü Savaşı Kızıştı: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis'e Sürpriz Dilekçe Kılıçdaroğlu’ndan Meclis'e Sürpriz Dilekçe
Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret
CHP'li Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Cansız Bedeni Bulundu CHP'li Başkan Yardımcısının Cansız Bedeni Bulundu
Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, 4 Ülke Teyakkuzda: Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem 7.8'lik Felakette Büyük Yıkım
Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net Yanıt Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı?