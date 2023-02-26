Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun; sahi, sen ne diyordun?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın AHBAP Derneği’ne çadır satmasına tepki olarak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kızılay nerede” diye soranlara yönelik söylediği “Be ahlaksız, be namussuz, be adi” sözlerini içeren videoyu paylaştı.

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Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun; sahi, sen ne diyordun?'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ’nin, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon TL karşılığında 2 bin 50 çadır satmasına tepki gösterdi.

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"ADİ, NAMUSSUZ" İFADELERİNİ HATIRLATTI

Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kızılay nerede” diye soranlara yönelik söylediği “Be ahlaksız, be namussuz, be adi” sözlerini içeren videoyu, “Erdoğan, Kızılay ile ilgili, depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi, sen ne diyordun” mesajıyla bugün sosyal hesabında paylaştı.

Videoda, Erdoğan’ın, AFAD’ın Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi’nde 21 Şubat’ta yaptığı açıklamada söylediği “Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi, ‘Kızılay nerede?’ diyor. ‘Ne çadırını ne yemeğini görmedik’ diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi…” sözlerine yer verildi.

Etiketler
Deprem Kızılay Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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