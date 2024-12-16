Kılıçdaroğlu Davasında Flaş Gelişme

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ''zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret'' suçlamasıyla 3 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan dava ertelendi. Mahkeme, duruşmanın 29 Nisan’da yapılmasına karar verdi.

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Kılıçdaroğlu Davasında Flaş Gelişme

CHP'nin 7'nci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde MİT tırları davasında yargılanan Enis Berberoğlu hakkında 14 Haziran 2017'de mahkeme heyetinin verdiği 25 yıl hapis cezasına tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu, kararı "Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettiler, demokrasiyi yok ettiler, hakim hakim olmaktan çıktı, gözünü dikmiş saraya 'nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim' diye, bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar" sözleriyle eleştirmişti.

DURUŞMA 29 NİSAN'DA

Bu sözleri gerekçe gösterilerek Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen iddianamede, "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla 3 yıl 7 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına taraflar katılmadı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı mazeret dilekçesi sundu. Dilekçeyi kabul eden mahkeme, duruşmayı 29 Nisan’a erteledi.

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Kaynak: ANKA

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