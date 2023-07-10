Kılıçdaroğlu, Can Atalay'ı ziyaret edecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuksuzca cezaevinde tutulan Can Atalay'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret edecek.
Söz konusu gelişmeyi KRT canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre açıkladı. Ziyaret Çarşamba günü gerçekleşecek.
HUKUKSUZCA CEZAEVİNDE TUTULUYOR
Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. Anayasa'nın 83. maddesine göre tahliye edilmesi gereken Atalay, hala cezaevinde tutuklu bulunuyor.
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