Erdoğan kendine zam yaptı: İşte yeni maaşı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi maaşına 40 bin lira zam yaptığı duyurdu.

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Erdoğan kendine zam yaptı: İşte yeni maaşı

Emeklilere yapılan yüzde 25'lik zamma yönelik tepkiler devam ederken; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına zam yaptı. 

Erdoğan maaş zammı yüzde 39 olurken; maaşı 40 bin lira artarak 140 bin liraya yükseldi.

"86 MİLYON GEÇİM SIKINTISI ÇEKERKEN..." 

Zammı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından duyurdu. 

Özel, “Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor! 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan
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