Ümit Özdağ'a Suriye yönetiminden veto! Ülkeye girişine izin verilmedi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sığınmacıları ‘Zafer Turizm’ ile ülkelerine göndereceğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmış; Suriye'ye gideceğini söyleyen Özdağ, “Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak” demişti.

SURİYE'DEN RET!

Özdağ'a Suriye yönetiminden vize çıkmadı.

Gazeteci Musa Özuğurlu, Suriye yönetiminin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ülkeye girmesine izin vermediğini duyurdu.

Özuğurlu paylaşımında, "Ümit Özdağ'ın vizesi iptal edildi. Suriye makamlarına Ümit Özdağ'ın Suriye'ye giriş iznini iptal etti.