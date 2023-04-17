Kılıçdaroğlu: 'Bu sofra haram yiyenlerin sofrasına hiç benzemez'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Kadir Gecesi İftar programında "Bu sofra haram yiyenlerin sofrasına hiç benzemez" açıklamasında bulundu.

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Kılıçdaroğlu: 'Bu sofra haram yiyenlerin sofrasına hiç benzemez'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Kadir Gecesi İftar programında konuştu. 

"Allah'ın 99 isminden biri olan Kadir'in anlamı değer ve kıymettir. Kadir Gecesi aynı zamanda değer gecesidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Halkımıza eşitlik, özgürlük ve hakça paylaşım için bu sofraya davet ettik. Bu sofrada karınlar doymakla kalmıyor, birlikte ve beraberliğimiz de güçleniyor. Bu sofrada açgözlülük yok, hırs yok, kibir yok. Ama istişare var, dayanışma var. Bu sofraya her oturan bilsin ki, yanındakini de düşünür" dedi.

"YOZLAŞMA BU SOFRADA KENDİSİNE YER BULMAZ"

Kılıçdaroğlu, "Bu sofra haram yiyenlerin sofrasına hiç benzemez. Yozlaşma, eşitsizlik bu sofrada kendisine yer bulmaz" ifadelerini kullandı.

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