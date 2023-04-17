AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin spor salonunda harem selamlık tribün

GERÇEK GÜNDEM- AKP'li Üsküdar Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan, 2017'de hizmete sokulan Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksinde dikkat çeken bir uygulama ortaya çıktı.

Spor salonun kompleksinde tribünlerde harem selamlık uygulamasına geçildiği görüldü.

Gerçek Gündem'in ulaştığı spor salonuna ait fotoğraflarda tribünlerin bay ve bayan olarak ayrıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem