AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin spor salonunda harem selamlık tribün

Üsküdar Belediyesi'ne bağlı Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksinde tribünlerin harem selamlık olarak ayrıldığı ortaya çıktı.

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AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin spor salonunda harem selamlık tribün

GERÇEK GÜNDEM- AKP'li Üsküdar Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan, 2017'de hizmete sokulan Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksinde dikkat çeken bir uygulama ortaya çıktı. 

Spor salonun kompleksinde tribünlerde harem selamlık uygulamasına geçildiği görüldü. 

Gerçek Gündem'in ulaştığı spor salonuna ait fotoğraflarda tribünlerin bay ve bayan olarak ayrıldığı ortaya çıktı. 

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin spor salonunda harem selamlık tribün - Resim : 1

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin spor salonunda harem selamlık tribün - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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Üsküdar Belediyesi AKP Muhsin Yazıcıoğlu
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