İmam Halil Konakçı, Celal Şengör'ü hedef gösterdi: Profesör makamında oturan herif çocukları ateist yapıyor"

Laikliği hedef alan söylemleriyle gündeme gelen imam Halil Konakçı bu kez de Celal Şengör’ü hedef aldı. Konakçı, “Dışkımı yiyorum diyen o herif çocukları ateist yapıyor” dedi.

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Hilafet çağrısıyla ve kadınları hedef alan “Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık” gibi sözleriyle gündeme gelen İmam Halil Konakçı'nın, Prof. Dr. Celal Şengör’ü hedef aldığı sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Konakçı şu ifadeleri kullandı:

“Bana çok mesaj geliyor, ‘senin gibi hocalar yüzünden ateist oluyor çocuklar’ diyorlar. Benim anlattıklarımla ateist olmuyor insanlar. Ben Allah’ı anlatıyorum. Kim ateist yapıyor biliyor musun o çocukları saatlerce televizyonda seyrettirdiği, ‘alıp da dışkımı yiyorum’ diyen, ‘Allah yoktur’ diyen o profesör makamında oturan herif yapıyor”

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