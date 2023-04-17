72 kişiye mezar olan binanın müteahhidi: Benim işim otomotiv

Hatay Antakya'da depremde yıkılan Erdoğan Premium City'nin yapı müteahhitlerinden Uğur Keçecioğlu ifadesinde binanın yapımında dahli olmadığını, galerici olduğunu söyledi.

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72 kişiye mezar olan binanın müteahhidi: Benim işim otomotiv

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan Erdoğan Premium City'nin yapı müteahhitlerinden Uğur Keçecioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

72 kişinin hayatını kaybettiği Erdoğan Premium City'de müteahhitlerinden Uğur Keçecioğlu ifadesinde, binanın 2016'da yapımına başlandığını, bir yıl sonra da tamamlandığını anlattı.

Binanın müteahhitliğini Erdoğan Keçecioğlu Otomotiv Tekstil İnşaat Ticaret Limited Şirketi üzerinden babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun üstlendiğini aktaran Keçecioğlu, şunları söyledi:

"Binanın yapımı sırasında ben kesinlikle yetkili değildim. Ben şirketin otomotiv kanadıyla ilgileniyordum. 11 Eylül 2017'de şirkete yüzde 25 hissedar oldum. Benim herkes otomobil alım satımıyla uğraştığımı bilir. 17 Mayıs 2018'de şirket müdürü O.K'nin yetkisine ek olarak şirket müdürlüğüne seçilmiştim. Şirkette müdür pozisyonuna geçtiğimde binanın peyzajı dahi tamamlanmıştı. Beni Antakya'da kime sorsanız otomotivle ilgilendiğimi size söyleyecektir. İşim galericiliktir, şehir dışından araç alır, getirir, satarım. Yapı kullanma izin belgesi alınırken benim yetkim vardı ancak bu şirketin otomotiv kolunda iş yaptığım için ortak olmak durumunda kaldım. Müdürlük yetkisini de aynı sebeple araç alım satımı yapabilmek için aldım."

'KOLON KESENLERİN OLDUĞUNU DUYDUM'

Binanın yapım sürecine dahil olmadığını savunan Keçecioğlu, "Benim inşaat kısmıyla herhangi bir alakam bulunmuyor. Yıkılan bina 2 bloktan oluşur. A blok ayakta, B blok yıkılmıştır. Bunun haricinde babamın yaptığı toplamda 15 bina vardır ve 14'ü ayaktadır. Binanın tesliminden sonra bina sakinlerinden kolon kesenlerin olduğunu duydum. Nitekim tüm binalarda benzer şekilde kaliteli malzemeler kullanılmaktaydı" dedi.

Dosyaya eklenen bir görgü tanığı da ifadesinde, yıkılan B bloğun altındaki bir firmaya ait iş yerinde kolon kesme işlemi yapıldığını, bu konuda müteahhit ile şirket arasında itilaf oluştuğu yönünde duyumlar aldığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Keçecioğlu ile diğer yapı müteahhidi babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu tutuklanmış, ağabeyi Onur Keçecioğlu ile yapı denetim sorumlusu Ali Ender Satmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

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