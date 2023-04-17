Muharrem İnce eleştirilince AKP yandaşı gazeteci devreye girdi: Babala TV kaç para kazanacak?

GERÇEK GÜNDEM /

YouTuber Oğuzhan Uğur, sahibi olduğu Babala TV isimli kanaldaki 'Mevzular Açık Mikrofon' programında konuk aldığı isimlerle ses getirmeyi sürdürüyor. Uğur, son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi konuk aldı. Programın tanıtımında yer alan görüntülerde Muharrem İnce'nin konuk seyircilere yönelik olumsuz tavırları tepki çekti.

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Program daha yayınlanmadan, Muharrem İnce'yi savunma telaşına düşen AKP yandaşı yazarlar ise Babala TV'yi reklam gelirleri üzerinden eleştirme yoluna gitti. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, konuk olduğu Haber Global yayınında, Muharrem İnce'nin konuk olduğu bölüme yönelik "7 saatlik programa ne kadar reklam alınacak, kaç kişi tıklayacak? Hasan Atilla Uğur'un oğlu kaç para kazanacak? Mevzu budur bence. Konuşacaksanız bunu konuşun. Onu da biz bilemeyiz. Para yurtdışından geldiği için. YouTube'dan geliyor..." ifadelerini kullandı. Oğuzhan Uğur bu iddialara yanıtı sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

OĞUZHAN UĞUR: GELİRLER BAĞIŞLANIYOR

Tiwitter hesabı üzerinden açıklama yapan Oğuzhan Uğur, programın gelirlerinin bağışlandığını ve bağış yapılacak kurumun sosyal medyada anket ile belirlendiğini ifade etti.

Oğuzhan Uğur, "Gelirler bağışlanıyor. Bunu ilk bölümde duyurduk. Nereye bağışlanacağını da halk oylayarak seçiyor. Bilmeden konuştuğunuz için özür dileyecek misiniz Sn. Kartoğlu? Çok şey değil de… Dilersiniz belki" ifadelerini kullandı.

Uğur, Hulki Cevizoğlu'nun programda konu hakkında 'enteresan' ifadesini kullanmasına da tepki gösterdiği paylaşımında Kartoğlu'nu özür dilemeye davet etti.

Oğuzhan Uğur yapılan ankete ait görüntüyü de sosyal medya üzerinden paylaştı:

Oğuzhan Uğur'un babası Jandarma Kıdemli Albay Atilla Uğur, Ergenekon kumpası mağdurları arasında yer alıyor. Hasan Atilla Uğur Ergenekon kumpası davası kapsamında tutuklanmış ve cezaevinde sağlığı bozulmuşu.

Kaynak: Gerçek Gündem