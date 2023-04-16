Oğuzhan Uğur, Muharrem İnce yayınıyla ilgili konuştu: Ara verdiğimizde hiç yapmadığım bir şeyi yaptım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Uğur, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadıklarını belirterek İnce’nin çok sinirli olduğunu söyledi:

"Ben orada yokmuşum gibi davrandı. Doğrudan izleyici ile konuştu ve sinirlendi. Gerginliği izleyenlere de geçti.