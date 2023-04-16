Oğuzhan Uğur, Muharrem İnce yayınıyla ilgili konuştu: Ara verdiğimizde hiç yapmadığım bir şeyi yaptım
YouTuber Oğuzhan Uğur, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi konuk aldığı bölümle ilgili konuştu ve daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmak durumunda kaldığını söyledi.
100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığına aday olan, ancak geniş bir kesim tarafından 'muhalefetin oylarını böleceği' gerekçesiyle eleştirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.
Yarın yayınlanacak bölümün tanıtımda Muharrem İnce’yle seyirciler arasındaki gergin anlar dikkat çekti.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Uğur, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadıklarını belirterek İnce’nin çok sinirli olduğunu söyledi:
"Ben orada yokmuşum gibi davrandı. Doğrudan izleyici ile konuştu ve sinirlendi. Gerginliği izleyenlere de geçti.
'HİÇ YAPMADIĞIM BİR ŞEYİ YAPTIM'
Ara verdiğimizde hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Bu tavrının doğru olmadığı konusunda kendisini kibarca uyarmak zorunda kaldım. Bunca program yaptık hiç böyle bir şey yaşamamıştık.
Ben Muharrem Bey’in bu kadar gergin ve hatta sinirli olmasına anlam veremedim.”