Show TV'den istifa etmişti: Dilara Gönder, Akşener'e sarılıp ağladı

Maraş merkezli depremlerin ardından Show TV ana haberdeki sözlerinin ardından istifa etmek zorunda kalan Dilara Gönder, dün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nın sunuculuğunu üstlendi.

Toplantıda görev yapan gazetecileri görünce gözyaşlarını tutamayan ve "Burada tanıdık yüzler görmek beni çok duygulandırdı" diyen Gönder'e İYİ Parti lideri Meral Akşener destek verdi. Akşener'in sahneye çıkarak sarıldığı Dilara Gönder, özür dileyerek "Bunlar umut gözyaşları artık, çok teşekkür ederiz" dedi.