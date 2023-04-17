Show TV'den istifa etmişti: Dilara Gönder, Akşener'e sarılıp ağladı

Show TV'den istifa etmek zorunda kalan Dilara Gönder, İYİ Parti Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda meslektaşlarını görünce duygulanmasıyla Akşener de Gönder'e sarılarak destek verdi.

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Maraş merkezli depremlerin ardından Show TV ana haberdeki sözlerinin ardından istifa etmek zorunda kalan Dilara Gönder, dün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nın sunuculuğunu üstlendi.

Toplantıda görev yapan gazetecileri görünce gözyaşlarını tutamayan ve "Burada tanıdık yüzler görmek beni çok duygulandırdı" diyen Gönder'e İYİ Parti lideri Meral Akşener destek verdi. Akşener'in sahneye çıkarak sarıldığı Dilara Gönder, özür dileyerek "Bunlar umut gözyaşları artık, çok teşekkür ederiz" dedi.

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