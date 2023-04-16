Yeni Akit'te İhsan Şenocak'tan nefret çağrısı: Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Yeni Akit yazarı Taha Emre Özdemir aracılığıyla muhalefeti hedef gösterdi. Şenocak, CHP'ye düşmanlığın Müslümanlığın gerekliliği olduğunu savunarak; "CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Yeni Akit'te İhsan Şenocak'tan nefret çağrısı: Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır

Toplumun farklı kesimlerini hedef göstermesi ile tanınan İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın "Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır" görüşü Yeni Akit yazarı Taha Emre Özdemir'in köşesinde yer aldı. Nefret söylemleri içeren yazıda CHP'nin yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da hedef gösterildi. 

YENİ AKİT'TE İHSAN ŞENOCAK'TAN CHP'YE DÜŞMANLIK ÇAĞRISI

Yeni Akit Gazetesi yazarı Taha Emre Özdemir, İhsan Şenocak'ın köşesi aracılığıyla Müslümanları 'uyardığını' savundu. Şenocak'ın nefret söylemlerine yer veren Özdemir'in yazısındaki ifadeler şeyle oldu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkanların Türkiye'yi sürükleyeceği yeni düzen sayın Karamollaoğlu’nun aksine, “kör, sağır ve dilsiz” olmayanlar tarafından açıkça fark edilirken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da köşemiz aracılığıyla Müslümanları şöyle uyarıyor:

Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır. Bir Müslüman olarak CHP'ye karşı duruşumdan iftihar ediyorum. Dinime, imanıma, bütün mukaddesatıma kast eden CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir."

 
 
 
Etiketler
İhsan Şenocak CHP Millet İttifakı AKP
Son Güncelleme:
Ümit Özdağ rutinini bozdu, bu kez Devlet Bahçeli'yi eleştirdi: 'Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı' Ümit Özdağ rutinini bozdu, bu kez Devlet Bahçeli'yi eleştirdi
İmamoğlu, Turgut Özal anısını anlattı: Kendimi arabanın kapısının önünde buldum İmamoğlu, Turgut Özal anısını anlattı: Kendimi arabanın kapısının önünde buldum
Karikatür detayını anlatan Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Turgut Özal hatırlatması Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Turgut Özal hatırlatması
NYT'den Kılıçdaroğlu analizi: Erdoğan’ın zıt kutbu, sade bir vatandaş "Erdoğan’ın zıt kutbu, sade bir vatandaş"
İftara vaktiniz kalmadıysa mercimek çorbasını böyle pişirmeniz önerilir İftara vaktiniz kalmadıysa mercimek çorbasını böyle pişirmeniz önerilir
Reytinglerin zirvesinde başlamıştı! Star TV iddialı diziyi bitiriyor... Reytinglerin zirvesinde başlamıştı! Star TV iddialı diziyi bitiriyor...
ÇOK OKUNANLAR
Kamuoyu araştırmacısı Gezici tarih verdi: "Muharrem İnce çekilmek isteyecek" "Muharrem İnce çekilmek isteyecek"
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Bahçeli seçim sonrası için önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz Bahçeli önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının ölümünde sır perdesi aralanıyor: Telefonundaki her şey silinmiş Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının ölümünde sır perdesi aralanıyor
'Büyük kentlerde ciddi bir potansiyel var': TİP, en yüksek oy oranına nerede ulaşabilir? TİP, en yüksek oy oranına nerede ulaşabilir?
Liste herkesi şaşırttı: İşte astrologlara göre en egoist 5 burç Liste herkesi şaşırttı: İşte astrologlara göre en egoist 5 burç