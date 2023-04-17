CHP'li Özel'den DSP'li Aksakal'a yanıt: Son döneminde iftira attığınız Ecevit mi Cumhur İttifakı'na katılacak

CHP'li Özgür Özel, DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından genel başkan Önder Aksakal'ın "Ecevit olsa Cumhur İttifakı'na katılırdı" açıklamasına "Hangi Ecevit son dönemlerinde iftira attıkları mı" diye yanıt verdi. 

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CHP'li Özel'den DSP'li Aksakal'a yanıt: Son döneminde iftira attığınız Ecevit mi Cumhur İttifakı'na katılacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın "Ecevit olsa Cumhur İttifakı'na katılırdı" sözlerine, "Hangi Ecevit son dönemlerinde iftira attıkları mı" diye yanıt verdi. 

Habertürk yayınına katılan Özel, DSP'nin Cumhur İttifakı'nın katılmasına ise, "DSP'nin ismini gasp eden biri var partinin başında" dedi. 

CHP'li Özel, seçimin ilk turda biteceğini düşündüğünü söyledi. Özel, "Muhteşem bir takımımız oldu. Müthiş bir ivmelenme var. Ben 50'yi görüyorum. Bu iş ilk turda bitsin diye herkesin +1 oyuna talibiz" diye konuştu. 

ALTINKART VAADİ

Özel, vaatlerden birinin de her yoksul aileye bir altın uygulaması olduğunu anlattı. Özel, "Hazine'den her ay ailelere bir altın vereceğiz. Gelir durumuna göre, çeyrek, yarım ya da tam altınını alıyor. Bunu kuracağız bir katılım bankası üzerinden evin kadınana vereceğimiz kartla gerçekleştireceğiz. Kimse kimseye el açmayacak" dedi. 

Etiketler
CHP Millet İttifakı Özgür Özel Seçim 2023
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