İYİ Parti'den Fakıbaba'lı yeni video: Saygılı Türkiye konuşulacak!

İYİ Parti yeni yayınladığı seçim videosunda Ahmet Eşref Fakıbaba'ya yer verdi.

İYİ Parti'den Fakıbaba'lı yeni video: Saygılı Türkiye konuşulacak!

14 Mayıs'a sayılı günler kala partiler seçim kampanyalarını sürdürmeye hem sahada hem de sosyal medyada devam ediyor. 

İYİ Parti, Twitter hesabından yeni bir seçim videosu yayınladı. İYİ Parti'nin videosunda AKP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba yer aldı. 

İYİ Parti paylaşımında "Artık bir kişinin değil, 85 milyonun her bir ferdinin iki dudağından çıkan sözlere #SaygılıTürkiye konuşulacak! Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!" dedi. 

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