'Yurttaş oyunun değerini biliyor, çünkü elinde başka bir şey kalmadı'

Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Eski Anavatan Partisi Genel Başkanlarından Nesrin Nas, toplumda bir değişim arzusu olduğunu söyledi. Özellikle deprem sırasında ve sonrasında gösterilen beceriksizlik, ekonomik kriz ve yoksullaşma bunda etkili oldu.

Anketlere bakarken “kim kazanır” sorusuna verilen yanıtları önemsediğini söyleyen Nas, “İlk kez bu soruya verilen yanıtlarda Erdoğan çıkmıyor. Erdoğan, 20 yılda asla kaybetmeyeceğine alıştırdı bizi. Artık bu durum değişti. Artık iktidar değişiminin mümkün olduğunun görülmesi bir inanca dönüşmüş durumda. Tabii bu arada muhalefet büyük hatalar yapmazsa” dedi.

SEÇMEN OLAYA EY KOYDU

Mart ayında Altılı Masa’da çıkan krizin çözülme biçiminin kendisini çok umutlandırdığını söyleyen Nesrin Nas, şöyle devam etti: “Aracılar, gece sabahlara kadar iki parti arasında mekik dokuyanlar çözmedi. Bu krizi doğrudan toplum çözdü, yani seçmen duruma el koydu. ‘Tartışma istemiyorum, ne olursa olsun uzlaşın, o masadan kalkmayın’ türünde bir mesaj verdi seçmen. Seçmenin partilere ültimatom verdiği ve altılı masayı, o uzlaşmayı sahiplendiği bir çözüm oldu. Bu beni çok umutlandırdı. Muhtemelen Altılı Masadaki liderler de bu birlikteliğin toplumda bu kadar karşılığı olduğunu o zaman gördü.”

Eski ANAP Başkanı’na göre Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi iki önemli figürün kampanyaya dahil olması, haliyle seçmeni hareketlendirdi, umudu artırdı. O umut inanca dönüşmüş durumda. Seçim güvenliği açısından da bu inanç önemli.

SEÇMEN OYUNUN DEĞERİNİ BİLİYOR

Nesrin Nas, Muharrem İnce’nin adaylığının seçimi nasıl etkileyeceğini sorduğumuzda ise şunları söyledi:

“Başından beri Muharrem İnce’nin fazla önemsendiğini düşünüyorum. Çok fazla sahne verildiğini düşünüyorum. 10 gün boyunca her kanala onu çıkarırsanız ve onu tartışırsanız insanlar döner bakar. Ben zamanla İnce’ye olan ilginin düşeceğini ve bu kampanyayı sonuna kadar götüremeyeceğini düşünüyorum. Zaten kamuoyu araştırmalarında da yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz.

Muharrem İnce’nin bütün konuşmalarına baktığımızda birbiriyle tutarlı şeyler söylemiyor. Öncelikle baktığımızda içinde bir intikam duygusu görüyoruz. Artık neyin intikamını almaya çalışıyor tam bilmiyorum. Ama şu ana kadar ekonomiyle ilgili, depremle ilgili, toplumun geleceğiyle ilgili herhangi bir önermesi yok. Sadece protesto oylarını toplayabilir. Ama o protesto edenler de sandık önüne geldiğinde farklı bir tercihte bulunabilirler. Bunu da şuna dayanarak söylüyorum: Özellikle 2011 seçiminden sonra stratejik oy kullanmayı öğrendi. Yani aynı hanedeki insanlar oylarını bölmeyi, bir kısım seçmen baraj altında kalmasın diye HDP’ye oy verdi mesela. Yerel seçimlerde de benzer davranışlar oldu. Aslında bu seçmenin elinde ben yurttaşım diyebileceği, kendini gösterebileceği sadece sandık kaldı. Onun dışında yurttaşlık haklarından hiçbiri kalmadı elinde. Anayasal hakları yok, denetim imkanı yok, seçtiği parlamenterlerin tüm imkanları elinden alınmış durumda. Onun için seçmen oyunun kıymetini çok iyi biliyor.”

Seçim sonucunu muhalefet partilerinin performansının belirleyeceğini söyleyen Nas, “Hem altılı masa hem emek ve özgürlük ittifakı bu seçimin önemini, bu seçimde neyin oylanacağını çok iyi anlatabilirlerse ve seçmenle güven ilişkisi kurabilirlerse, siyaseten birbirinden çok farklı olan bu partilerin neden bir araya geldiğini, Türkiye’nin bugün ihtiyacı olan şeyin uzlaşma olduğunu anlatabilirlerse seçmenin de ona göre oy kullanabileceğini düşünüyorum ve orada İnce’ye yer yok” dedi.