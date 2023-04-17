Demirtaş 'matematik açısından böyle' diyerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy pusulasını paylaştı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından 'Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle" diyerek bir görsel paylaştı.

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Demirtaş 'matematik açısından böyle' diyerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy pusulasını paylaştı

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir aydan az bir süre kaldı. 

Muhalefetin ortak adayı olarak görülen Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasından geçmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri ise siyasetin nabzını belirliyor. 

'MATEMATİK AÇISINDA BÖYLE'

Henüz resmi olarak isim zikretmeyen HDP ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakmış durumda. 

Bugün ise Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

"Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle" diye yazan Demirtaş, şu fotoğrafı paylaştı: 

Demirtaş 'matematik açısından böyle' diyerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy pusulasını paylaştı - Resim : 1

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Seçim 2023 Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu
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