Kılıçdaroğlu'ndan PKK yanıtı: Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Çatalca'da halk buluşmasında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, PKK söylemlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'na katılan Hüda-Par'ı işaret ederek, "Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var bir vatan iki bayrak. Katillerle, teröristler iş tutanlar bize ders veremez" dedi.

Suriye'de 34 askerin şehit olmasının ardından Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Rusya ziyaretini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, "AKP'ye oy veren vatandaşlarıma da sesleniyorum. 22 yıldır Türkiye'yi yönetenler bugün ülkeyi ne hale getirdiler. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu, beyefendi koşa koşa Putin'e gitti. Saatlerce kapıda bekledi. Oysa ne olması gerekirdi. Şehit olan bizim askerimiz, onların bizden özür dilemesi lazım. Dünya lideriyim diyor. Sen kapıda bekledin mi? Kronometre açıldı mı? Sen geç onları geç" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"ESNAFIN PANDEMİDE ALDIĞI KREDİLERİN FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ"

"Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. 20 yıldır yapamadılar.

İktidar içi çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Ya demokrasi ya diktatörlük. Herkesin karnının doyduğu her evde bereketin olduğu bir Türkiye için çalışacağız.

Esnafın pandemide aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz.

AKP'ye oy veren vatandaşlarıma da sesleniyorum. 22 yıldır Türkiye'yi yönetenler bugün ülkeyi ne hale getirdiler. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu, beyefendi koşa koşa Putin'e gitti. Saatlerce kapıda bekledi. Oysa ne olması gerekirdi. Şehit olan bizim askerimiz, onların bizden özür dilemesi lazım. Dünya lideriyim diyor. Sen kapıda bekledin mi? Kronometre açıldı mı? Sen geç onları geç.

"GAFFAR OKAN'IN KATİLLERİYLE İŞ TUTANLAR BİZİ SUÇLAYAMAZ"

14'ünde sandığa gidin. Komşunuza alın. Bütün sandıkların güvenliğini aldık, hiç endişe etmeyin.

Hiçbir kadını bir erkeğe asla ve asla muhtaç etmeyeceğim. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim. Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var bir vatan iki bayrak. Katillerle, teröristler iş tutanlar bize ders veremez."