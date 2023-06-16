Kılıçdaroğlu, 81 ilin il başkanıyla bir araya geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 ay önce gerçekleştirilen seçimin sonuçlarının değerlendirilmesi için 81 ilin il başkanıyla bir araya geliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü 81 ilin CHP İl Başkanı ile bir araya gelecek.
CHP İl Başkanları, pazar günü CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının değerlendirileceği belirtildi.
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