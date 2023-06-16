İYİ Parti kritik günlere girdi: Akşener’in yol haritası ne olacak?

Seçim sonuçlarını art arda yaptığı toplantılarla masaya yatıran İYİ Parti’de kongre hazırlıkları hız kazandı. Genel başkan seçiminin yapılacağı, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’ndan oluşan parti yönetiminin belirleneceği 3’üncü Olağan Büyük Kongre için farklı ekipler çalışmalarını yürütüyor.

Ankara ATO Kongre Merkezi’nde 24 Haziran’da gerçekleşecek kongre için bir yandan teknik hazırlıklar yürürken bir yandan da partinin yeni dönem vizyonunu ortaya koyacak kongre sloganının belirlenmesi için çalışma sürüyor.

AKŞENER’İN KONGRE ÖNCESİ GÖRÜŞMELERİ: HERKESİN FİKRİNE KIYMET VERİYOR

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Akşener, "Bugünden sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu unutmayın ki biz hâlâ buradayız. İYİ Parti ve mensupları burada, Meclis’te, Türkiye’de. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür” demişti. Geçen iki hafta basına açık hiçbir programa katılmayan Akşener, bu süreçte Meclis’in açılmasına karşın grup toplantısı da yapmadı. Seçim sonrası partisinin tüm yönetim organları ve parti kurullarıyla bir araya gelerek eleştiri ve önerileri dinleyen Meral Akşener tamamen kongreye odaklandı.

İYİ Partili kurmaylar Akşener’in kongrede yapacağı konuşmanın partinin önümüzdeki dönem vizyonunu ortaya koyacak, yol haritasını netleştirecek nitelikte olacağını ifade ediyor. Kongrede vereceği mesajları titizlikle seçeceği ifade edilen Akşener, parti kurullarının yanı sıra parti dışından fikrine önem verdiği kişilerle de bir araya geliyor. Bir parti kurmayı, Akşener’in kongreye giden süreçteki temaslarını şöyle aktardı:

“Genel Başkanımız seçim sonrası herkesi dinliyor ve not alıyor. Partinin kurucuları, partiye emek veren önemli büyüklerimiz, fikrine önem verdiğimiz kişilerle bir araya geliyor. Yoğun bir görüşme trafiği var. Herkesin fikrine kıymet veriyor. Kongre konuşmasında hem bizlerden, hem partililerden aldığı geri dönüşlerden hem de yaptığı birebir görüşmelerden faydalanacağını biliyoruz.”

KONGRE KONUŞMASI ÖNCESİ SESSİZLİK

Akşener’in, 24 Haziran’da yapacağı konuşmaya büyük bir önem atfeden İYİ Parti yönetiminde de sessizlik hakim. Akşener’in vereceği mesajların sadece İYİ Parti için değil Türkiye için de önemli olacağına vurgu yapan kurmaylar, bu konuşma öncesinde herhangi bir açıklama yapmamayı tercih ettiklerini ifade ediyor.

‘İYİ PARTİ, İYİ PARTİ KİMLİĞİNİ ORTAYA KOYACAK’

İYİ Parti’nin çizgisinin seçim sürecinde ittifak içinde bulunmaktan kaynaklı yeterince açığa çıkmadığını belirten bir parti yetkilisi, "İttifak içerisinde olduğumuz için ilkelerimizi aktarmak konusunda zorlandık. Genel başkanımız konuşmasında politik duruşumuzu, kimliğimizi net bir şekilde aktaracak. Kongreyle birlikte İYİ Parti, İYİ Parti kimliğini ortaya koyacak" dedi.

Kongre konuşmasında yaklaşan yerel seçimlere de değinmesi beklenen Akşener’in seçim çalışmalarının startını vermesi ve tüm partililerine sahayı, yereli işaret etmesi bekleniyor.

PARTİ KURULLARINDAN AKŞENER’E TAM YETKİ

İYİ Parti yöneticileri kongrede Meral Akşener’in dışında bir aday olmasının sürpriz olacağını kaydediyor. Tüm parti kurullarının Akşener’in arkasında olduğunu ifade eden bir parti yetkilisi, “Genel başkanımızın tek aday olacağını tahmin ediyoruz. Onun dışında parti yönetimimiz için de seçim yapılacak. Tüzüğümüz çarşaf listeye de blok listeye de imkan veriyor. Hangi yöntemi tercih edeceğine genel başkanımız karar verecek. Kongre ile ilgili tüm kararlar için parti kurullarımız kendisine tam yetki verdi" dedi.

Kongreden sonra İYİ Parti’nin yönetim birimlerinde de yenilenme bekleniyor. Mevcut başkanlıkların sayısının artması, işleyişi hızlandıracak bazı yeni görevlendirmeler yapılmasının söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİNE ‘YARI AÇIK’ KAPI

İYİ Parti’de herhangi bir parti ile bir bütün ittifak seçeneği masadan kalkmış görünüyor. Genel seçimler sonrasında yapılan toplantılardaki "yerel seçimlere parti olarak girilmesi” yönündeki eğilimin gözetilmesi beklenirken ittifaktan ziyade il bazlı iş birliği seçeneğinin şartlı olarak tercih edilebileceği ifade ediliyor. Bu şartın da “adil, somut ve gerçekçi bir fedakârlık” olduğu kaydediliyor. Akşener’in kongre konuşmasında yerel seçim iş birliğinin hangi koşullarda mümkün olabileceğine dair mesajlar verebileceği belirtiliyor.

'İTTİFAKLARLA İLGİLİ YENİ BİR ANLAYIŞ ORTAYA KONULACAKTIR'

İYİ Partili bir kurmay, Akşener’in kongrede yapacağı konuşma için, “Sayın genel başkan konuşmasında önümüzdeki dönem yürüteceği siyasetin ipuçlarını verecektir. Yerel seçimlere bakış açısı, partinin bundan sonra izleyeceği politikaların genel çerçevesi olur konuşmada. İttifaklarla ilgili partinin tutumuna dair de yeni ilkesel bir yaklaşım, yeni bir anlayış mutlaka ortaya koyacaktır. Altılı Masa başarısız oldu. Bu başarısızlığın sebepleri de ortaya konulabilir. İYİ Parti’nin önümüzdeki döneme dair yol haritası ittifaklara tamamen kapalı bir yol haritası olmaz ama Altılı Masa gibi bir ittifak modeli de olmaz. Yeni dönemin ihtiyaçlarına, şartlarına göre iş birliği olabilir” değerlendirmesinde bulundu.