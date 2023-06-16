HKP'den 15-16 Haziran büyük işçi direnişi anması

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin yıldönümü nedeniyle Ankara Kızılay’da, İstanbul Kadıköy’de ve İzmir Karşıyaka’da dün anma düzenledi. Ankara’daki eylemde, “Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz” yazılı pankart açıldı.

HKP üyeleri adına basın açıklamasını HKP Merkezi İşçi Örgütleri Komitesi üyesi Bayram Karkın okudu. Karkın, 15-16 Haziran direnişinin Türkiye’deki işçi sınıfının en büyük direnişlerinden birisi olduğunu belirtti.

Direniş sırasında 3 işçinin öldürüldüğünü anımsatan Karkın, “Aralarında Genel Başkanımız Nurullah Efe’nin de bulunduğu yüzlerce işçi önderi ve devrimci gençlik önderi gözaltına alındı ağır işkencelerden geçirildi. Bu mücadelenin sonucunda yapılmak istenen değişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi” ifadelerini kullandı.

“YENİ 15-16 HAZİRANLAR YARATACAĞIZ”

Karkın, şunları kaydetti:

“AKP iktidarında işçi sınıfımız 15-16 Haziran 1970’ten daha ağır çalışma şartları ve daha fazla sömürü ile karşı karşıya. Sendikal örgütlenme dibe vurmuş durumda. Çalışan nüfusa oranla sendikalı işçi sayısı çok düşük. Grevler yasaklanmakta, sendikalı olduğu için işçiler işten atılmaktadır.

Asgari ücret adı altında sefalet ücreti dayatılırken bir avuç para babası kârlarına kâr katmaktadır. Devlet yöneticileri üç-beş yerden ballı maaşlar almakta iken emeklilere asgari ücretin altında maaş reva görülmektedir. Çalışanların güvencesi olan kıdem tazminatına tavan uygulaması getirilmiş yapılan komik artışlarla adeta kuşa çevrilmiştir, derdine derman olmaktan çıkmıştır. İşsizlik ve pahalılık her geçen gün artmakta çalışanların alım gücü her geçen gün düşmektedir. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz yok pahasına yerli-yabancı para babalarına peşkeş çekilmektedir.

İşte bu ahval ve şerait içinde vazifemiz; para babalarının ve onların siyasi temsilcilerinin, ekonomik ve siyasi zulmüne karşı yeni 15-16 Haziranlar yaratmaktır. Dayatılan sefalet ücretlerine karşı, sendikasızlaştırmaya karşı, keyfi çalışma koşullarına karşı, işsizliğe karşı, pahalılığa karşı yeni 15-16 Haziranlar yaratmaktır. İnsanca yaşamak için, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi için, kadınların özgürce dolaştığı bir ülke için, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için, temiz yaşanılabilir bir çevre ve doğa için, halkın iktidarı için yeni 15-16 Haziranlar yaratmaktır.”