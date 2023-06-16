Erdoğan'a mı oy verdi? İşte 'Geçersiz oy kullandım' diyen Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağı

CHP’den yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen Abdüllatif Şener'in, son dönemlerde hep CHP’yi hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert şekilde hedef alması gündem oluyor. Son olarak dün akşam katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini söyleyen Şener, birinci turda ATA İttifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turdaysa geçersiz oy kullandığını söyledi.

Şener'in açıklamalarının ardından gözler oy kullandığı sandığa çevrildi. Gerçek Gündem yazarı siyaset bilimci Nezih Onur Kuru, Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağına ulaştı. Kuru, "Eski CHP MV Abdüllatif Şener'in “İlk turda Oğan’a verdim, 2. turda geçersiz oy kullandım” dediği sandıktan 2. turda geçersiz oy çıkmamış. Ankara/Çankaya Alacaatlı Mahallesi 4090 numaralı sandık." ifadeleriyle söz konusu tutanağı paylaştı.

CHP'Lİ MÜŞAHİT İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan da Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağına ulaştı ve sandıkta görev yapan CHP'li müşahitlerle görüştü. Sandık tutanağına bakıldığında tüm oyların geçerli sayıldığı görülürken, ilk turda Oğan'a verilen oyların ikinci turda Erdoğan'a kaydığı da görüldü.

Pehlivan, sandık tutanağını şu ifadelerle sosyal medya hesabından paylaştı:

Abdüllatif Şener, canlı yayında bize “Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını” söylemişti.

Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. 4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti. Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim.

Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış. Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış. Yani, Şener iddia ettiği gibi geçersiz oy kullanmamış. O sırada CHP’den istifa ettiği ve ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiği düşünülürse, Abdüllatif Şener’in ikinci turda Erdoğan’a oy verdiği kanısını güçlendiriyor. Kaldı ki, aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan’a gittiği de gözlemleniyor. Bu son duruma dair Şener’i aradım, mesaj da attım ancak ulaşamadım. İşte Abdüllatif Şener’in oy kullandığı sandığa dair 28 Mayıs tarihli sonuç tutanağı…