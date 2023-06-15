Abdüllatif Şener: 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHP'den istifa ettim: "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, milletvekilliğinde oy kullanmadım"

GERÇEK GÜNDEM -

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV yayınında istifa açıklaması yaptı.

Seçimlerde yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen Şener'in, seçim döneminde tartışma yaratan CHP'ye yönelik eleştirileri yayında gündeme geldi. Gazeteci Barış Pehlivan, Şener'e "CHP'den istifa etmeyi düşünüyor musunuz" diye sordu.

“14 MAYIS SONUÇLARINDAN SONRA İSTİFA ETTİM”

Şener, "Ben istifa ettim zaten. Açıklamadan önce istifa ettim" dedi.

Pehlivan, istifanın seçimlerden önce mi sonra mı olduğunu sordu. Abdüllatif Şener "14 Mayıs sonuçlarından sonra istifa ettim. Sabah CHP'den istifa ettim, NTV yayınına çıktım" yanıtını verdi.

Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a ikinci turda ise geçersiz oy verdiğini söyledi. Şener, Meclis seçimlerinde de oy vermediğini kaydetti.

Gazeteci Barış Pehlivan, "Siz CHP'liyken istifa etmemişken Sinan Oğan'a mı oy verdiniz" diye şaşkınlığını dile getirdi.

SEÇİM ÖNCESİ SÖZLERİ TARTIŞILDI

Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiği ilk tur seçimlerden sonra Şener, “Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’DE BAKANLIK YAPMIŞTI

Şener, CHP’den önce AKP’de siyaset yapmış ve bakanlık yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem