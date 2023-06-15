Muharrem İnce'den 'hazır olun' mesajı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, “Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz” dedi.
Seçimlere sayılı günler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
'HAZIR OLUN' MESAJI
Yerel seçim çalışmaları için bayramdan sonrayı işaret eden İnce, "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz" dedi.
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