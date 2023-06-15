'DEVA, Gelecek ve Saadet grup kurma kararı aldı'
Gazeteci İsmail Saymaz, CHP listelerinden Meclis'e giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ortak grup kurma kararı aldıklarını açıkladı.
Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerine CHP listelerinden girmiş; söz konusu partiler toplam 35 milletvekilliği kazanmıştı.
Seçimlerin ardından ise üç partinin ortak grup kurma yönünde görüşmelere başladığı basına yansımıştı.
ORTAK GRUP KURULUYOR
Gazeteci İsmail Saymaz, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi'nin Meclis’te grup kurma kararı aldı.
Saymaz haberi katılığı Sözcü TV canlı yayınında açıkladı.