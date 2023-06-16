'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu
Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdiğini açıklamasının ardından seçim döneminde Kılıçdaroğlu'na destek için yaptığı paylaşımları gündem oldu.
AKP kurucularından olan ve 2018'de CHP Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener, 28 Mayıs seçimlerinden önce sarf ettiği "Erdoğan kazanmazsa kaos çıkar" sözleri ile gündeme gelmişti. Şener, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla Türkiye gündemine oturdu.
14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa ettiğini söyleyen Şener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.
Şener açıklamaları büyük tepki çekerken; seçim sürecinde oy vermediği Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı paylaşımlar gündem oldu. O paylaşımlardan bazıları şöyle: