'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu

AKP kurucularından olan ve 2018'de CHP Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener, 28 Mayıs seçimlerinden önce sarf ettiği "Erdoğan kazanmazsa kaos çıkar" sözleri ile gündeme gelmişti. Şener, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla Türkiye gündemine oturdu.