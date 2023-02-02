Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AYM Başkanı Zühtü Arslan mesajı: Kendisini arayıp başarılar diledim

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeniden AYM Başkanı seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AYM Başkanı Zühtü Arslan mesajı: Kendisini arayıp başarılar diledim

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi. Arslan, 8 oy ile yeniden AYM Başkanı seçilirken, İrfan Fidan'ın oyu ise 5'te kaldı.

AKP, AYM Başkanlığı için İrfan Fidan'ın adaylığını destekliyordu. Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken Yargıtay Üyesi seçilmiş, hiçbir dosyaya bakmadan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM Üyesi yapılmıştı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN AYM BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN'A TEBRİK 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı tebrik etti. 

Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik ederim. Kendisini arayıp görevinde başarılar diledim" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AYM Başkanı Zühtü Arslan mesajı: Kendisini arayıp başarılar diledim - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi (AYM) Zühtü Arslan AKP Recep Tayyip Erdoğan
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