Meclis'te vekiller tartıştı: 'Yar saçların lüle lüle Recep sana güle güle'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milyonlarca yurttaşı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri tartışmalarla başladı. Toplantı öncesi CHP ve HDP’li milletvekilleri, EYT’lilerin sorununun teklifle tam olarak çözülmediğini, EYT’lilerin emeklilikte prime takılanlar haline geldiğini dile getirdi. Muhalefet milletvekilleri, “Staj ve çıraklık mağdurlarının olmadığı EYT eksik kalır. Sadece EYT değil depreme takıldık diyenlerin sesini duyun. Aynı yaş, aynı prim günü, 1 gün 17 yıl. Stajyer diyor ki: Avrupa’da staj yapsaydım sayacaktınız. Bu ayrımcılık niye? En düşük emekli maaşı 8 bin 500 lira olsun. EYT miladı 31 Aralık 1999 sayılsın” yazılı dövizler taşıdı.

Toplantı öncesinde CHP’li milletvekilleri, ellerindeki dövizlerle birlikte EYT’lilerin mağduriyetini ve taleplerini dile getirdi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarı ve EYT’lilerin mücadelesi sonucu kanun teklifinin Meclis’e geldiğini ancak teklifte eksikler olduğu söyledi. Girgin, “Çalışma Bakanı demişti ki ‘99 öncesi bütün şartlara geri döneceğiz’. Fakat getirilen kanunda yaş şartı kalktı, prim şartı kalkmadı, yani mağduriyet devam ediyor. AKP iktidarı bir sorunu çözerken, kerhen çözmek zorunda kalmışken hiçbir işi doğru dürüst beceremiyor” dedi.

Girgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Seçim kaybetsek bile yokuz, çift dikiş maaş alacaklar” dediğini aktararak, “Ama ne değişti, değişen şu seçimin yaklaşıyor olması. Bunlar yandaşlara gelince bol keseden verirken, hakkı olana hakkı teslim etmede bu hakkı teslim etmeyi zayi olarak görüyorlar” diye konuştu.

Girgin, içinde intibak ve kademelendirmenin olduğu, deprem ve staj mağdurlarının sorunlarının çözüldüğü bir teklifin getirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise yurttaşlardan kendisine mağduriyetlerle ilgili mesajlar geldiğini belirterek, “Biz sayın bakana güvendik, inandık. Doğum, askerlik borçlanması için bankalardan kredi çektik. Şimdi 5 bin gün olmayınca, 5 bin 975 güne kadar bizim çalışmamızı istiyorlar. Zaten biz şu an işsiziz, bir de bankalardan kredi çektik. Bir de borç batağı içindeyiz. Dolayısıyla bu önemli bir konu, Sayın Bakan ve hükümet yetkililerinin bunu duymasını talep ediyoruz” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “İntibak düzenlemesinin dışında aylık bağlama oranı kat sayısı yüzde 70’ten, yüzde 30’a Adalet ve Kalkınma Partisi 2008 yılında düşürmüştü. Bu kat sayının düzenlenmesi gerekiyor. Stajyerlerin mağduriyeti giderilmedi. İntibak düzenlemesi yapılmadan, aylık bağlama oranı kat sayısı yükseltilmeden, prime takılanların mağduriyeti giderilmeden, esnafların 9 bin gün olan prim gün sayısı sigortalılara eşitlenmeden bu çıkarılan düzenleme yeterli olmayacaktır” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Getirilen teklif hayal kırıklığı yarattı. EYT’lilerin sorunlarını çözmeye yeterli bir teklif değildir. Bu teklifle beraber sorunları artanların taleplerini bizlere defalarca ilettikleri süreci yaşıyoruz” diye konuştu.

“BİZİM VAATLERİMİZİ YARIM YAMALAK GETİRİYOR”

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise Marmara ve Düzce depremi nedeniyle 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi yapılmayanların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini dile getirerek, “Adalet ve Kalkınma Partisi bizim vaatlerimizi yarım yamalak yerine getiriyor. Yapılması için çok az bir zaman kaldı. Biz vaat ettiklerimizi hak edenlere kısa zaman içinde, 3-4 ay sonra bir bir yerine getirmeye başlayacağız” diye konuştu.

Komisyonda AKP’li milletvekilleri ile CHP’li milletvekilleri arasında atışma da yaşandı. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP’li büyükşehir belediyelerinden işçilerin işten atıldığını ileri sürdü. AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise “Bütün milleti emekli edelim” dedi ve CHP’li milletvekillerini “şov yapmakla” suçladı. CHP’li Girgin, iktidarın tek derdinin seçim olduğunu söyleyerek, “Gidiyorum korkusu. Ne yaparsanız yapın EYT’liler size sandıkta gereken cevabı verecek” dedi.

“YAR SAÇLARIN LÜLE LÜLE TAYYİP SANA GÜLE GÜLE”

CHP’li Girgin, “Yandaşlara gelince bol kese. Okluk’taki saraya 13 milyon lira yatırım ayırıyor bu iktidar. İşçiye gelince yok” diye vurguladı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Yar saçların lüle lüle Recep sana güle güle” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bunların tuzu kuru, bunlar zenginlerin, beşli çetenin vekili” diye konuştu.

“EYT’LİLER EPT OLUYOR”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise şunları söyledi:

“EYT’liler 5000 gün primle emekli olacakken, getirdikleri yasayla 5975 gün prim ödemek zorunda kalacaklar. EYT’liler şimdi EPT’liler (Emeklilikte Prime Takılanlar) oluyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz.

8 Eylül 1999 öncesi, çırak ve stajyerlerin işe giriş tarihlerini, işe giriş tarihi olarak saymıyorlar. Milyonlarca çırak ve stajyer, bu düzenleme ile mağdur olacak. 8 Eylül 99 öncesinde olan deprem yüzünden işe girişi yapılamayanlar var, bu yüzden EYT miladı 31 Aralık 1999 olmalıdır. EYT’lilerin haklarını sonuna kadar savunacağız.

“BUNLARIN DERDİ SEÇİM, BİZİM DERDİMİZ EYT’LİLERİN VE TÜM EMEKLİLERİN HAKLARININ YERİNE GETİRİLMESİDİR”

EYT’liler emekli olunca büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar yalnızca 5 bin 500 TL maaş alacaklar. Oysa 1999 yılındaki aylık bağlama oranları geçerli olsa şu anda 12 bin TL maaş alacaklar. 5 bin 500 TL ile ne kira ne fatura ödenir ne de mutfak masrafları karşılanır. En düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin üzerine mutlaka taşınmalıdır. Aylık bağlama oranları 99 öncesine taşınmalı ve EYT’liler 12 bin TL maaşa ulaşmalıdır."

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında ise Uşak’a yapılan yatırımlar konusunda karşılıklı atışma yaşandı.

Kaynak: ANKA