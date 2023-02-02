Kılıçdaroğlu, Sol Parti üyeleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti’nin Başkanlar Kurulu üyeleri İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve MYK üyesi Mehmet Soğancı ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

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Kılıçdaroğlu, Sol Parti üyeleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde Sol Parti yöneticileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu; Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve Sol Parti MYK üyesi Mehmet Soğancı görüştü.

Kılıçdaroğlu’na görüşmede; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

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