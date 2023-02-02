Ekrem İmamoğlu'ndan salonu güldüren Erdoğan taklidi: Nereden nereye...

GERÇEK GÜNDEM /

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidi yaparak salonu kahkahaya boğdu.

Ekrem İmamoğlu, 've sübhanallah' diyerek sesinin Erdoğan'ın sesine benzetildiğini hatırlatarak; "Bir benzetme daha yapsınlar; nereden nereye..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan AKP iktidarını överken sık sık "Nereden nereye...' diye konuşmasıyla dikkat çekiyor.

"BÖYLE YAPMAYIN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya sözlerini gündemine almış yine Erdoğan'ın taklidini yapmıştı.

Erdoğan, Vali Kızılkaya ile olan diyaloğunda "Ben sana Söğüt- Bozöğüt arasını sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" demişti.

İmamoğlu, olayı hatırlatarak "Biz çalışma arkadaşlarımızla nezaketle anlaşıyoruz, böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin." ifadelerini kullandı.

"AYAKKABI DEYİNCE AKLIMIZA ÇOK ŞEY GELİYOR"

İmamoğlu, Erdoğan'ın taklidini yaptığı konuşmasında "Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor." diyerek "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" sözleriyle gündem olan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yeniyıldız'a da göndermede bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem