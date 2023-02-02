CHP’li Murat Emir Meclis gündemine taşıdı: Sağlık Bakanlığı, kadroya geçecek personele hukuksuz güvenlik soruşturması peşinde

GERÇEK GÜNDEM /

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın kadroya geçmeye hazırlanan sözleşmeli personele güvenlik soruşturması yapmak istediğini ve bunun 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti.

Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Sağlık Bakanlığı, hangi gerekçe ile kadroya geçmeye hazırlanan personele güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak istemektedir? Bakanlık yetkilileri, kadroya geçecek personeli fişlemek mi istemektedir” diye sordu.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kadroya geçmeye hak kazanan sağlık personelinin geçiş işlemleri için bir yazı yayımladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ilgili yazıda 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na atıf yapıldığına dikkat çekerek, “Bu kanun dayanak gösterilerek, Sağlık Bakanlığı, daha önce güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmamış personele soruşturma ve araştırma işlemi yapılacağını söylüyor. Ancak güvenlik soruşturması işlemi hukuksuz” dedi. Emir, bugün yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kanunun 2019 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından, bireyin temel hakları bakımından güvencesiz olduğu, temel haklara ölçüsüz bir müdahale getirdiği gibi gerekçelerle iptal edildiğini hatırlattı.

Emir, Sağlık Bakanlığı’nın kadroya geçmeye hazırlanan sözleşmeli personele güvenlik soruşturması yapmak istemesini Meclis gündemine de taşıdı. Emir, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesinde şunları kaydetti:

“BAKANLIĞIN BU YETKİSİ YOK”

“Anayasa Mahkemesi kararı gereğince söz konusu kanun daha sonra TBMM tarafından yeniden düzenlenerek 17 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları hâlinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimleri ile ceza infaz kurumlarında çalışacak personeli kapsayacak şekilde düzenlendi. Dolayısıyla sağlık personeli de bu düzenlemenin dışında tutuldu. Yalnızca arşiv araştırması yapılabilir. Ancak Sağlık Bakanlığı, yayınladığı yazıda, sağlık personelinin düzenleme dışı tutulduğu kanuna atıf yaparak, yetkisi olmadığı halde güvenlik soruşturması yapmak istiyor.”

“GEREKÇENİZ NE?”

Emir, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Sağlık Bakanlığı, hangi gerekçe ile kadroya geçmeye hazırlanan personele güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak istemektedir? Bakanlık, bu soruşturma ve araştırma ile tam olarak neyi hedeflemektedir? Bakanlık yetkilileri, kadroya geçecek personeli temel insan haklarına aykırı bir şekilde fişlemek mi istemektedir? Hukuk dışı yazıyı yazan yetkili personel hakkında idari ve hukuki bir soruşturma başlatılacak mıdır?”

Kaynak: ANKA