Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali isteminin reddedilmesinin ardından, önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki bazı CHP’lilerin yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Gazeteci Sinan Burhan, konuyla ilgili olarak, “CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri, artık yeni bir yol ayrımına gelmiş gözüküyor. Bazı isimlerin ‘yeni parti kuralım’ önerisini Kılıçdaroğlu’nun kapısına getireceği iddia ediliyor” demişti. Bu iddialara yanıt veren Kılıçdaroğlu, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e yaptığı açıklamada, “Tümüyle palavra” diyerek söylentileri net bir şekilde yalanladı.

'HER ZAMANKİNDEN FAZLA SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR'

Kılıçdaroğlu’na yakın CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise partiden kopma gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı. Kuşoğlu, “Partili olan biziz. Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ayrıca Kuşoğlu, “Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey’in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Siyaset iddiamız yok” ifadelerini kullanarak, yeni parti iddialarını tamamen çürüttü.

PARTİ YÖNETİMİNE YENİLENME ÇAĞRISI

Kuşoğlu, CHP yönetimine de çağrıda bulunarak, “Bir kez daha söyleyeyim: Şaibeli isimlerin olmadığı daha aklı başında bir yönetim oluşmalı. CHP kadroları içinde çok iyi isimler var ve partinin yenilenmesi lazım” dedi.

Kuşoğlu ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun 6 Nisan’daki Olağanüstü Kurultay’a katıldığını hatırlatarak, “28-30 Kasım’da da gidebilir. Ama şunu bilmenizi isterim: Çok kırıldı Kemal Bey. Kendisine ve ailesine yapılan hakaretler kırıcı oldu. Hikmet Çetin’in özür dilemesi yeterli değil Genel Merkez’in de özür dilemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Nefes