Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetecilerin “yeni parti kuracak” iddialarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, söylentileri “Tümüyle palavra” diyerek yalanlarken, partiden kopma gibi bir planları olmadığını vurguladı.

Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali isteminin reddedilmesinin ardından, önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki bazı CHP’lilerin yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Gazeteci Sinan Burhan, konuyla ilgili olarak, “CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri, artık yeni bir yol ayrımına gelmiş gözüküyor. Bazı isimlerin ‘yeni parti kuralım’ önerisini Kılıçdaroğlu’nun kapısına getireceği iddia ediliyor” demişti. Bu iddialara yanıt veren Kılıçdaroğlu, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e yaptığı açıklamada, “Tümüyle palavra” diyerek söylentileri net bir şekilde yalanladı.

'HER ZAMANKİNDEN FAZLA SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR'

Kılıçdaroğlu’na yakın CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise partiden kopma gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı. Kuşoğlu, “Partili olan biziz. Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ayrıca Kuşoğlu, “Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey’in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Siyaset iddiamız yok” ifadelerini kullanarak, yeni parti iddialarını tamamen çürüttü.

PARTİ YÖNETİMİNE YENİLENME ÇAĞRISI

Kuşoğlu, CHP yönetimine de çağrıda bulunarak, “Bir kez daha söyleyeyim: Şaibeli isimlerin olmadığı daha aklı başında bir yönetim oluşmalı. CHP kadroları içinde çok iyi isimler var ve partinin yenilenmesi lazım” dedi.

Kuşoğlu ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun 6 Nisan’daki Olağanüstü Kurultay’a katıldığını hatırlatarak, “28-30 Kasım’da da gidebilir. Ama şunu bilmenizi isterim: Çok kırıldı Kemal Bey. Kendisine ve ailesine yapılan hakaretler kırıcı oldu. Hikmet Çetin’in özür dilemesi yeterli değil Genel Merkez’in de özür dilemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'Güncel
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'Siyaset

Kaynak: Nefes

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
‘Casusluk’ Soruşturması: İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama Kararı İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama Kararı
Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu! Yeni Başkanvekili Belli Oldu Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında
Türklerin En Çok Gittiği Ülkede Kriz! Kapıları Kapatıyor: Vizesiz Dönem Sona Eriyor Türklerin En Çok Gittiği Ülkede Kriz! Kapıları Kapatıyor: Vizesiz Dönem Sona Eriyor
AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor, Metrekareye 30 Kg Yağış Düşecek AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor