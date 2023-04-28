Kemal Kılıçdaroğlu: Burunlarından fitil fitil getireceğim

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yurttaşlarla bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ekonomik krizin yurttaşların yaşamını giderek zorlaştırdığını hatırlatarak Millet İttifakı iktidarında kaynakların yandaşlara değil halka aktarılacağını vurguladı. Giresunlular kentteki yağışa rağmen mitinge yoğun ilgi gösterdi.

Kılıçdaroğlu; fındık üreticisinin iktidar tarafından yok sayıldığını hatırlatarak "Sözüm söz. 4 doların altına asla düşmeyecek fındık. 5'li çetelere para buluyorsun. Fındıkçıya gelince 'nereden bulacaksın parayı?' diyorsun. Onlardan söke söke alacağım, size vereceğim" dedi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"BÜTÜN HAYALLERİNİZ BAY KEMAL'İN HEDEFİ OLACAK"

Her eve bereketi getireceğiz hiç endişe etmeyin. Giresun'da 22 bin 294 genç ilk kez gidecek sandığa, oy kullanacak. Şimdi gençler siz demokrasi istiyor musunuz, iş aş istiyor musunuz? Benim sözüm var sizin bütün hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak. Gençler umutlarını yabancı ülkelerde değil kendi ülkesinde çalışarak, üreterek alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı. Siyaset kurumu da bunun alt yapısını oluşturmalı.

"FINDIĞIN KİLOSU 4 DOLARIN ALTINA DÜŞMEYECEK"

Giresun deyince tabi Türkiye’nin fındığının en güzel yeri olduğunu biliyor. Dünya da bunu çok iyi biliyor. Karadeniz için çay ve fındık stratejik üründür. Sadece bizim ülkemiz için değil dünya içinde önemli üründür.

Fındığı üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz. Elin oğlu bizim fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor, biz kazanamıyoruz? Dedim ki: 'Sen her şeyi dolara bağladın, bu fındığı da o zaman dolar yapalım'. Kilosu 4 dolar. Bunun büyük bir kısmı yüzde 90’ı ihraç ediliyor. O zaman 4 dolar yaparsın sabit fiyat olur dolayısıyla üretici de her yıl ne kadar kazanacağını bilir.

Sözüm söz. 4 doların altına asla düşmeyecek fındık. 5'li çetelere para buluyorsun. Fındıkçıya gelince 'nereden bulacaksın parayı?' diyorsun. Onlardan söke söke alacağım, size vereceğim.

Kul hakkı yiyenleri asla affetmeyeceğim. Burunlarından fitil fitil getireceğim. Bu milleti kuru soğana mahkum ettiler.

"TERÖRE KARŞI DURMAYAN İNSAN DEĞİLDİR"

Hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler. Ne derseniz deyin, yüreğim ne kadar açıksa beni öyle bilin. Teröre karşı durmayan insan değildir. Teröre karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Allah'ın yarattığı bu dünyada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yeteri kadar kamplaştı bu ülke, artık kamplaşmadan çıkmalıyız. Elin oğlu gelişiyor büyüyor biz küçülüyoruz. Gençlerimiz geneleceğini yurtdışında arıyor.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Kul hakkı yiyenleri asla affetmeyeceğim. Burunlarından fitil fitil getireceğim. Bu milleti kuru soğana mahkum ettiler.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Bir müjdem var size bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarında öğretmen olacak. Köylerde aynı zamanda ziraat mühendisi veteriner olacak. Aynı zamanda teknisyeneler olacak onların aylıklarını da devlet ödeyecek.

İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Sözüm söz Türkiye için çalışacağım. Ekrem başkanın güzel bir sözü var: 'Her şey çok güzel olacak.'

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MANSUR YAVAŞ'TAN HÜDA-PAR'A: BENİ MAHKEMEYE VERECEĞİNE ONLARA LAF SÖYLE

İlk olarak kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçime mi savaşa mı gidiyoruz belli değil? 31 Mart'ta da 'biz gidersek şöyle olur, böyle olur' dediler. Rantı bırakmak istemediler. Ankara'yı parsel parsel sattılar. 'Biz gidersek devletin bekası gider' dediler. Seçildiğimizde söktükleri T.C. tabelalarını astık. Demokrasiyi katledenlere İstanbul halkı 800 bin oy farkla ders verdi" diye konuştu.

Yavaş, "Çılgın projemiz yok. Ankara halkına harcıyoruz parayı. Türkiye’de artık çılgın proje adı altında gerekli gereksiz sizin paranızı harcatmayacağız. Onlar için denizin dibi görüldü yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı" sözleriyle israfın yarattığı sorunlara dikkat çekti.

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun kendisini şikayet etmesi hakkında konuşan ve sözlerini yineleyen Mansur Yavaş, "PKK'nın görüşleri belli; Türk bayrağıyla sorunlu, özerklik, federasyon istiyor. HÜDA-Par'da aynı. Beni şikayet etmişler; şeref madalyamdır. HÜDA-Par'ın başkanına sesleniyorum, senden utanıyorlar da ittifak yapıyoruz diyemiyorlar. Beni mahkemeye vereceğine onlara laf söylesene" dedi.

Mansur Yavaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerini; "'Bu seçim kadeh kaldıranlarla, alnı secdeye gidenlerin seçimidir.' Kimin ne kadar inancı var Cenab-ı Allah'tan başkası bilemez. Ankaralı bizi seçti; ertesi gün sabah namazımızı kıldık Bismillah dedik göreve başladık" sözleriyle eleştirdi.

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EKREM İMAMOĞLU: HORONUN KRALINI OYNAMAYA GELİYORUZ

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Horon tek oynanır mı? Ekiple oynanır. Birisi çıkmış diyor yıllardır; 'Tek başıma oynayacağım horonu.' 13. Cumhurbaşkanımızla horonun kralını oynamaya geliyoruz. Başka yerde halay... Bütün bu toprakları kapsayan çok güzel bir gelecek bizleri bekliyor" dedi.

Giresun'un kalkınamadığını ve iktidarın buradaki kaynakları halka aktarmadığını vurgulayan Ekrem İmamoğlu; "Türkiye’deki ortalama kişi başı gelirin neredeyse yarısını alıyor Giresun. Giresun neden hakkını almayacak? Giresun 15 Mayıs’tan sonra hakkını alacak. Cennet vatanın vatanın bu güzel köşesini hak ettiği yere kavuşturacağız. Buranın fındığını dünyada nerede üretirsen üret kalitesini yakalayamaz. Burada fındığın dünya piyasasının üstünde olması lazım. 15 Mayıs’ta sonra beni daha sık göreceksiniz. Şu meydanlara Giresunluların problemlerini konuşmaya, çözümlerini bulmaya geleceğiz. Biz bunlar gibi o partiden bu partiden ayırt etmeyeceğiz. Giresun belediye başkanı hangi partiden bakmayız konuşur sorunları çözeriz. Çünkü biz devletin ve milletin ahlakını taşıyoruz" dedi.

Şeffaf yönetim anlayışına sahip olacaklarını vurgulayan İmamoğlu; "86 Milyon insanımızın eşit olduğu bir Türkiye size vaat ediyoruz. Hiç adını anmamışlar, 21 sene şimdi çıkıp diyorlar ki; 'Karadeniz demiryolunu biz yapacağız, hadi oradan. Siz nerede rant var oradasınız; biz faydanın hayırlı işin peşindeyiz. Memleketin cebindeki her kuruşun değerini bilen bir ahlaka sahibiz. Milletin tek kuruşuna zeval gelmeyecek, hepsine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.