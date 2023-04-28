Kemal Kurkut'un ağabeyi tutuklamalara tepki gösterdi: Kemal’i katledenler dışarda Abdurrahman içerde

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Nisan’da Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleşen operasyonda 128 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Abdurrahman Gök de vardı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Gök, tutuklandı.

Abdurrahman Gök, 21 Mart 2017’de Diyarbakır Nevruz alanında Kemal Kurkut'un katledilme anını fotoğraflayan tek gazeteciydi. Katledilen Kemal Kurkut’un ağabeyi Ercan Kurkut, "Annem, ‘Kemal’in gözlerini gören son gözler’ diyerek Abdurrahman'ın gözlerini öpmüştü. Ve bugün o gözlere sahip olan Abdurrahman da tutuklandı" dedi.

"BASININ GERÇEKLERİ GÖSTERMEK GİBİ BİR VİZYONU VAR"

Gazete Duvar'dan Evrim Deniz'in haberine göre; Kemal Kurkut’un öldürülme anını herkese duyuran kişinin Abdurrahman Gök olduğunu söyleyen Ercan Kurkut, "Kemal’in cinayetini dünyada duymayan kalmadı neredeyse, bu da sevgili Abdurrahman’ın sayesinde oldu. O olmasaydı, biz dahil kimse cinayetin nasıl işlendiğini bilemeyecektik. Abdurrahman orada olmasaydı, valiliğin yaptığı açıklamaya göre, Kemal ‘canlı bomba’ olarak ifade edilecekti. Abdurrahman, hakikate olan tutkusuyla, Musa Anter’in ardılı olarak hepimizi aydınlattı. İnsanlar şunu unutuyorlar, katledilen Kemal değil, bir başkası da olabilirdi. Kendi kardeşleri, abileri, ablaları olabilirdi. Ve basının bunların gerçek yüzünü bizlere göstermek gibi çok büyük bir emeği ve vizyonu var. O gün orada vurulan kim olursa olsun Abdurrahman bunu çekecek ve bizleri aydınlatacaktı" ifadelerini kullandı.

"ABDURRAHMAN’IN DİK DURUŞU HEPİMİZE UMUT OLDU"

Gazeteci Abdurrahman Gök’ün tutuklanma anında çekilen görüntülerde "Kahrolsun faşizm, yaşasın özgür basın" dediğini hatırlatan Kurkut, "Abdurrahman hepimize umut oldu" diye konuştu.

"Dünden beri kendimi çok kötü hissediyordum" diyen Kurkut, Abdurrahman Gök'ün tutuklanmasıyla ilgili hissettiklerini şöyle anlattı:

"Abdurrahman bizim ailemizden biri. Kendisini tanıyınca ne kadar hakkaniyetli ve iyi bir insan olduğunu daha çok içselleştirdik. Hepimiz inanılmaz üzgünüz. Dünden beridir aklımızdan çıkmıyor bu olanlar. Biz Abdurrahman ile arada sırada da olsa görüşüyorduk. Çok güçlü, çok kıymetli ve değerli biri bizler için. Bizim bir kardeşimizdir kendisi. İyi ki var, iyi ki onu tanıyoruz ve mücadelesine şahit oluyoruz. Ben kendim de cezaevine girdim ve o koşulları biliyorum ama Abdurrahman orada da çok güçlü olacaktır eminim. Bir tutkuya sahip ve o tutku özgürlüğe, mücadeleye olan inancından geliyor. Sadece Abdurrahman değil, bugün tutuklanan, gözaltına alınan tüm emekçiler çok güçlü. Ama tutuklanırken çekilen o videosunu izlediğimde, ‘Kahrolsun faşizm, yaşasın özgür basın’ söylemini duyunca içim bir nebze rahatladı. Hepimize de umut oldu onun dik duruşu. Güçlüyüz biz. 'Bütün bu olanlara rağmen güçlüyüz' dedim videoyu izleyince.’’

"ABDURRAHMAN GERÇEĞİN PEŞİNDE KOŞMAYA DEVAM EDECEK"

Kemal Kurkut’u katleden kolluk kuvvetlerinin cezasız kaldığını dile getiren Kurkut, annesinin de çok üzgün olduğunu belirtti. Kurkut, "Hatırlarsınız, annem, ‘Kemal’in gözlerini gören son gözler’ diyerek Abdurrahman'ın gözlerini öpmüştü. Ve bugün o gözlere sahip olan Abdurrahman’da tutuklandı" diye konuştu.

Kurkut, "Kemal’i katledenler herhangi bir ceza almazken bu cinayeti belgeleyen gazetecinin tutuklaması yargının geldiği son durumu gözler önüne koyuyor. Türkiye üzerini kapatmak istediği şeyleri belgeleyen herkesi düşmanlaştırıp, terörize ediyor. Bunu da başaramazsa sokak ortasında vuruyor. Tek dertleri gerçeklerin önünü kesmek. Abdurrahman cinayeti belgelediğinden beri ev baskınları, gözaltılar olmak üzere çok baskı gördü. Finalde de bu oldu, tutuklandı. Ama bunları atlatacağız. Umuyorum bu önümüzdeki bahar, bizim baharımız olacak. Bütün Kürtlerin ve Türkiye halklarının baharı olacak. Bu ülkedeki herkesin nefes almaya ihtiyacı var, umuyorum ki Abdurrahman ile birlikte diğer bütün emekçi arkadaşlarımızı geri alacağız, demokrasi tekrardan gelecek bu topraklara. Ve Abdurrahman serbest bırakıldıktan sonra da gerçeğin peşinde koşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.