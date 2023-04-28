Erdoğan'ın bugünkü Adana programı iptal edildi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacağı duyuruldu.

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Erdoğan'ın bugünkü Adana programı iptal edildi!

Salı akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulan günlük programa göre Erdoğan, bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni’ne, saat 17.00'de Beştepe'den canlı bağlantı ile katılacak.

Erdoğan dün de Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne online bağlanmıştı.

Dün Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan’ın 'Gastroenterit enfeksiyonu' geçirdiğini bildirmişti. 

Hastalığı soru işareti yaratmıştı: Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki törene çevrimiçi katıldıHastalığı soru işareti yaratmıştı: Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki törene çevrimiçi katıldıSiyaset
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