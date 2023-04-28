Nevşehir'de operasyon: 30 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 30'u tutuklandı.

Nevşehir'de operasyon: 30 şüpheli tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 25 Nisan'da düzenlediği operasyonda yakalanan 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edildi.

Şüphelilerden 30'u hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ülke genelinde Kökünü Kurutma Operasyonlarının 52'ncisi kapsamındaki operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınmış, narkotik köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda 993,09 gram sentetik uyuşturucu, 955,48 gram esrar, 21,01 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Uyuşturucu
Ankara merkezli 3 ilde operasyon: 100 kaçak göçmen yakalandı Ankara merkezli 3 ilde operasyon: 100 kaçak göçmen yakalandı
Koltuktaki lekeleri çıkarmanızı sağlıyor.. Hiç bir leke ve kırıntı kalmıyor Koltuktaki lekeleri çıkarmanızı sağlıyor.. Hiç bir leke ve kırıntı kalmıyor
Ütüde oluşan kireç ve lekeleri yok eden yöntem! Çok daha iyi çalışıyor Ütüde oluşan kireç ve lekeleri yok eden yöntem! Çok daha iyi çalışıyor
FETÖ de AKP de aynı yolda: Mülakatlarda on binlerce mağdur var Mülakatlarda on binlerce mağdur var
ÇOK OKUNANLAR
Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi! Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi!
'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu 'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu
Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo
Onlar her şeyden şikayet ediyor: En huysuz 3 burç belli oldu En huysuz 3 burç belli oldu
Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor